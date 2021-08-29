Fatih Terim: Geçen seneden beri oyunu koparacak golü atamıyoruz

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Fatih Terim açıklamalar yaptı.

Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile berabere kaldı. Teknik direktör Fatih Terim 2-2'lik karşılaşmayı değerlendirdi.

"Açıkçası zinde olduğumuz ana kadar daha canlı olduğumuz bölümde 4-0, 5-0 skorlara gidebilirdi" diyen Fatih Terim, "Attığımızdan daha rahat kaçırdıklarımız vardı. 47'de bize yakışmayan goller yedik. 2-1 her zaman umuttur. Biz de düşünmüştük ki... 15'le 45 arası çok iyi oynadık. 1-2 gol pozisyon bulduk ama rakibimiz de kazanabilirdi. Oyunun buraya gelmemesi lazım. İkinci yarı yine çıkarken kaptırdığımız top var ki sık sık bu aralar başımıza geliyor. Böyle öne geçiyorsunuz, Galatasaray takımı üç puanı almalı sonuç olarak" dedi.

Cicaldau neden oyundan çıktı?

Fatih Terim ikinci yarının başında oyundan çıkan Alex Cicaldau'nun neden oyundan çıktığını da açıkladı.

Tecrübeli teknik direktör, "Alex hücumda en önemli kontağımız. Maalesef midesinde hissettiği bir rahatsızlık vardı. Bizim için talihsizlikti. Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Kasımpaşa kazanbilirdi. Geçen seneden beri oyunu koparacak golü atamıyoruz. Bunu başaramadık. Gençlerimizin oynadığı zaman zaman iyi oyundan, süreleri artıracağız. Kolay maçları da zor hale sokmayacağız" diye konuştu.

"Kendi problemlerini onlar gol atarak çözecekler"

Mbaye Diagne ile Mustafa Muhammed’in gol atamamasıyla ilgili olarak sorulan soruya Terim, "Ben ilaç keşke olsa da versem. Benim vereceğim ilaç forma. Galatasaray’ın 9 numarasını veriyorsak ilaç odur. Yoksa benim yanımda oturacak. Pozisyona girmeleri bizim için sevindirici. Golcüler atarlar. Diagne’yi yorgun olduğu için çıkardım. Mustafa girdi. Orta sahalarımızın, defansımızın atması sevindirici. Esas beklediklerimiz de atarsa zaten olay kendiliğinden çözülmüş olur. Kendi problemlerini onlar gol atarak çözecekler" şeklinde konuştu.

Yorgunlukla ilgili sorulan soruya ise başarılı teknik adam, "Yüzde yüz. Bunun anlatımı o. Kolay bir şey değil. Oraya iş varmadan işi bitiririz diye plan yapmıştık. Doğru da gidiyordu. İlk yarı Diagne, Kerem, Barış, Morutan, Alex, Berkan gayet iyi, istediklerimizi yaparken herkese de keyifli anlar yaşatarak, rahat rahat girdiler pozisyona. Hiç pozisyon yokken içeri girerken, 30 saniye kala gol yiyorsunuz. Bu üzüyor. Ne olursa olsun oyuncu olarak acabayı sokuyor. Kritik maçlarda da yapıyoruz. Bu tip maçlar bazen aklınızda olmayacak, uymayacak bir sonuç bu. Ama öğrenecek onlar da. Bazen acı ders verir hayat. Bu onlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, genç oyuncuların performansların memnun olduğunu belirterek, "Bu hatalar olacak. Bütün oyuncularım elinden geleni yapıyor. Bazen istemediğiniz işler de oluyor. Biz o hataları en aza indirmeye çalışacağız. Onlar benden daha çok üzülmüştür. Bugün kaybedebilirdik de. Hiçbir oyuncum hayal kırıklığa uğratmadı" dedi.

"Şampiyonlar Ligi kurası gibi kura çektik"

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları da değerlendiren Fatih Terim, "UEFA önemli kuruluş. Dedi ki, Galatasaray’ın yeri Şampiyonlar Ligi’dir. Onun için ben ona öyle bir kura çekeyim, Şampiyonlar Ligi’ne yakışır yerde dursun. Şampiyonlar Ligi kurası gibi kura çektik. En ağır kurayı biz çektik. Zor takımlar. O günlerde biz daha iyi olacağız. Onların atmosferi buradan daha farklıdır. Herkesle çata çat oynayacağız" açıklamasında bulundu.

Transfer ile ilgili ise Terim, "Bir yandan bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor. Bir yandan da bazı oyuncularla ilişkimiz devam ediyor. Birkaç günde onları da hallederiz. Ne olursa olsun büyük bir bölümünü hallettik. Çalışıyoruz" dedi.

Daha önce takımda orta sahada Felipe Melo ve Fernando tarzı gibi oyunculara sahip olduğunu, şimdi olmamasının taktik anlayıştan olup, olmamasının sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Her zaman bir Melo her zaman Fernando bulamıyorsunuz. Açıkçası o mevkiler benim futbol anlayışım açısından önemli oldu. Bakalım daha var transfere. Her şey olabilir. Gedson’u da onun için geçen oraya almıştık. Seri’yi, Lemina’yı o yüzden oraya aldık. Bakalım daha var. Taylan da bize çok önemli işler yaptı. Taylan’ı bir kenara bırakmayalım. Kaptıktan sonra 50 metre var. O top kesilse şu anda o mevzuyu konuşmuyor olacağız. Taylan da Berkan da bize lazım oyuncular. Orta sahaya düşünüyoruz zaten. Gedson’u düşündüğümüze göre çok açık" ifadelerini kullandı.

Milli takım arasını iyi değerlendirmek istediklerini ifade eden Terim, "Aşağı yukarı 11 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Kalan oyuncularımızla bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. İki tane de maç oynayacağız. Dinlenmekte yarar var. Dinlendikten sonra trafik bir hayli sıkışık. Futbolda çarşambalar, perşembeler, pazarlar, cumartesiler dolu. Profesyonel futbolcular kendilerini buna göre hazırlayacaklar. Onun burayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.