-Fatih Terim galibiyetten mutlu İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Eskişehirspor karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, kendisinin ve oyuncularının galibiyetten ötürü yaşadıkları mutlu olduğunu belirterek, ''Eskişehirspor gibi önemli bir takımı yenmek, yenerken de çok fazla pozisyon vermemek, çok pozisyon bulmak önemli. Rakip kaliteli, her an her şeyi yapabilecek bir takım. Bizim adımıza işlerin çok iyi gitmediği gibi bir izlenim ortaya konulduğu da söylenecek olursa önemliydi. İyi oynamayıp 3 puan alsaydık da sevinirdim ama ikisi birden olunca beni daha çok mutlu etti'' diye konuştu. Galatasaray takımının her geçen gün daha iyi olacağına inandığını aktaran tecrübeli teknik adam, ''Belirli bir oyun felsefesini ortaya koymaya çalışıyoruz. Zaman zaman hata da yapıyoruz, olmadık işler de başımıza geliyor ama şimdi play-off'a kalma becerisini göstermek önemli gibi gözüküyor. Hiç ummadığımız takımları yarın play-off'ta ve şampiyon olarak da görebiliriz. Zaman zaman puan kayıpları çok sorun olmayacak'' ifadesini kullandı. -Elmarder ve Engin'e övgü- Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbolcular Johan Elmander ile Engin Baytar hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine, şunları söyledi: ''Elmander belki gol kaçırdı ama ilerde çok mücadele etti ve topu koruyup bizi ileri taşımada çok önemli bir görev yaptı. Golle de süsleyebilirdi. Engin'e gelince, çok yetenekli bir oyuncu. Saha içinde ve dışında konuşulan bir Engin var ama ben kendisinden memnunum. İnanıyorum ki gücü, kuvveti, antrenman eksiği tamamlanınca çok daha müthiş bir Engin göreceksiniz. Bugün sahaya çıkan oyuncuların işi kolay değildi. Aferin Engin'e de. Çıkarken de çok üzgün çıktı. Oynamaya istekliydi ama ayağı müsaade etmedi.'' -''Gökhan Zan'a nazar değmesin''- Tecrübeli teknik adam, defansta zaman zaman eleştirilerin de hedefi olan oyuncusu Gökhan Zan'a destek olarak, ''Gökhan Zan'a nazar değmesin. Çok sakatlanan bir oyuncuydu, şu anda sakatlanmıyor. En önemlisi bu. Bugün de sahanın en iyilerinden biriydi. İstikrarlı bir şekilde iyi oynuyor. Seyircimiz destek olacak ve o da daha iyi oynayacak'' dedi. -''Hiçbir oyuncumdan vazgeçmem''- Terim, Eskişehirspor maçında yedek soyundurduğu ve sahaya sürmediği Çek golcü Milan Baros'u ''Gözden mi çıkardığı'' şeklinde yöneltilen bir soruya, ''Baros'tan veya bir başka oyuncumdan hiçbir zaman vazgeçmem. Baros vardı, şimdi Elmander var, sonra Sercan olabilir. Takımımızdaki 24 oyuncuyu sonuna kadar kullanacağız. Önümüzde uzun bir maraton var'' yanıtını verdi. Yapılan maçlarda takım sisteminde değişiklikler gittiği yorumuna katılmayan Terim, şunları kaydetti: ''Şu ana kadar hiç sistemle oynamadım. Böyle düşünülmesine üzüldüm. Felsefem ve oyun anlayışımdan hiçbir şey değişmedi. Bazen 4-1-4-1 oynuyoruz, bazen de B planımız var, 4-4-2 oynuyoruz. Sistemi de iyi anlatmak lazım insanlara. Numaralar bir şeyi belirlemez. Sistemler maç kazandırmaz. Oyun anlayışı ve felsefesi maç kazandırır.''