Fatih Terim, Galatasaraylıları sevindirecek müjdeyi verdi

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmenin mutluluğu yaşanırken, Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak zorlu Antalyaspor maçının hazırlıkları ise sürüyor.



Basına açık gerçekleştirilen antrenmanda basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştiren teknik direktör Fatih Terim, ilk yarının son maçı olan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Fernando Reges'in beklenenden daha erken takıma döneceğini açıkladı.



Brezilyalı oyuncu birkaç gün içinde Türkiye'ye dönerek tedavisini burada tamamlayacak ve kısa süre içinde de takımdaki yerini alacak.



Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti sonrası oyuncularıyla yaptığı toplantıda beklentilerini aktaran deneyimli teknik adam, Atiker Konyaspor maçında gösterilen performanstan ötürü oldukça mutlu. Terim özellikle Belhanda'nın ve Bafetimbi Gomis'in takıma katkısının önemli olduğunu belirtti.



Öte yandan son dönemde takımdan ayrılacağına dair haberler çıkan Gomis içinse kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, forvet mevkiinde fazlaları değil eksikleri olduğunu daha önce yönetime ilettiğini sözlerine ekledi.

(DHA)