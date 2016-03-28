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Spor

"Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geçerse şaşırmayın"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, birkaç teknik adamla gelecek sezon için görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı

28 Mart 2016 13:27

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal, katıldığı televizyon programında çok ciddi bir iddia ortaya attı. Hakan Ünsal, gelecek sezon Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına gelmesinin sürpriz olmayacağını söyledi.

Karar'da yer alan habere göre; sezona Hamza Hamzaoğlu ile başlayıp, sonrasında yola Mustafa Denizli ile devam eden Galatasaray, tercübeli teknik adamın görevden ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar takımı altyapı koordinatörü Jan Olde Riekerink'e emanet etmişti. Gelecek sezon takımın başına kimin geçeceğine dair tartışmalar sürerken futbol yorumcusu Hakan Ünsal çok ciddi bir iddiayı gündeme getirdi.

TRT'de Stadyum programının yorumculuğunu yapan Hakan Ünsal, yaptığı açıklamada gelecek sezon Galatasaray’ın başına Fatih Terim’in gelmesinin sürpriz olmayacağını söyledi.

Hakan Ünsal, "Önümüzdeki sezon Galatasaray'ın başında Fatih Terim'i görürsek, benim için hiç sürpriz olmaz. Hocanın ne kadar Galatasaraylı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bana göre Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu iş biter" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de TRT Spor'da katıldığı programda birkaç teknik adamla gelecek sezon için görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

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