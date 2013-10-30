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Spor

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılması hakkında ilk kez konuşacak

Terim, Galatasaray'dan ayrılış süreci ile ilgili yarın saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek

30 Ekim 2013 22:55

Fatih Terim basının karşısına çıkıyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuşacak. Terim, Galatasaray'dan ayrılış süreci ile ilgili yarın saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde futbol federasyonun teklifi üzerine aynı zamanda milli takımın başında yer almayı kabul etmişti. Ay-yıldızlılar Dünya Kupası Elemeleri’nde büyük yara almış ve son 4 karşılaşma büyük önem taşıyordu.

Terim yönetiminde milli takım üst üste galibiyetlerle umutlarını korusa da Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa'daki istikrarsız sonuçları kafalarda soru işaretleri yaratıyordu. Galatasaray yönetimi Terim'e sadece 4 maç izin vermişti ancak federasyon uzun vadeli planlar yapıyordu. Yaşanan bu kriz ortamında başkan Ünal Aysal ile Fatih Terim arasındaki telefon gerginliği ipleri kopma noktasına getirdi. Nitekim Galatasaray yönetimi sezon devam ederken radikal bir karar alarak teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verdiğini açıkladı.

Bu kararın ardından Fatih Terim konuyla ilgili hiçbir basın kuruluşuna açıklamada bulunmadı. Galatasaray yönetminde ise başkan Ünal Aysal ayrılık kararıyla ilgili ilk kez sicil ve denetleme kurulu üyeleri ile bir araya geldiğinde önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Terim'in görevine son verilmesinde Galatasaray geleneklerine vurgu yapan başkan Ünal Aysal konuyla ilgili en kapsamlı açıklamasını ise geçtiğimiz günlerde Galatasaray TV'ye yapmıştı. 1 ay önce Galatasaray’daki görevine son verilmesinin ardından sessizliğe bürünen Fatih Terim de konuşma kararı aldı.

Tecrübeli teknik adam kameralar karşısına çıkacak. Terim'in bu toplantıda Galatasaray'dan ayrılış süreci ve milli takımla ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

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