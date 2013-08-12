Fatih Terim, Galatasaray'daki 16. kupasını kaldırdı

Galatasaray'da üçüncü dönemini geçiren teknik direktör Fatih Terim, TFF Süper Kupa maçında Fenebahçe karşısında alınan galibiyetle kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi ve sarı-kırmızılı ekibin başında 16'ncı kupasına ulaştı.

Geride kalan sezondaki TFF Süper Kupa maçını yine Fenerbahçe'ye karşı Erzurum'da kazanan "Cim Bom", bu başarısını 2013-2014 sezonu öncesinde de tekrarlayarak, Terim yönetiminde kazanılan kupa sayısını 16'ya çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekipte göreve geldiği ilk dönemde, 4 sezon tarihi başarılara imza atan Fatih Terim, hayal kırıklıklarına neden olan ikinci döneminin ardından, üçüncü döneminde başarılı bir performans ortaya koymayı sürdürüyor.

Galatasaray'ın tarihindeki en kötü sezon performanslarından birini sergilediği bir dönemin ardından, 2011-2012 sezonu başında yeniden teknik patronluğa gelen Terim, üst üste iki lig şampiyonluğu ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu elde ederek, taraftarlara büyük mutluluk yaşattı.

Fatih Terim idaresinde UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde eden "Cim Bom", 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 de TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda sarı-kırmızılı kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı. Takımıyla ilk döneminde ligde üst üste 4 kez şampiyon olan Terim, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında TSYD kupasını kazandı. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında müzesine götüren takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında takımına Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı. Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu, 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.

Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk elde edemeyen Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu kazandı, 2 kez de TFF Süper Kupa'ya uzandı.