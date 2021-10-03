Fatih Terim: Galatasaray budur; reaksiyon gösterir ve karakter koyar!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi. 10 kişi kalmalarına rağmen ortaya bir karakter koyduklarını ve 3 puanı kazandıklarını vurgulayan Terim, "Bugün Galatasaray çok önemli sinyaller verdi. Galatasaray budur. Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter koyar." dedi. Babel ve Diagne'ye ayrı bir parantez açan Terim, Senegalli forvetin darılmadan oynadığının altını çizdi, ''Aslan gibi oynadı, işini doğru yaptı.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor galibiyetini yorumlarken; "Haftaya gidelim. Göztepe, Göztepe sonrası Perşembe günü Marsilya'da aşağı yukarı 108 dakika oynayan bir Galatasaray. Oradan bitirdiğinde maça 72 saat var. Üçüncü gün bu takım maç oynadı. Gerilimi yüksek bir maç oynadı. Yağmur, hava değişiklikleri bütün bunlar aleyhine 10 kişiyle kazanıyorsa ortaya bir karakter koymuş demektir. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum" dedi.

Devre arasında onlara mevcut şartları hatırlattığını söyleyen Terim, "11'e 11'ken de iyiydik. Bir çok gol kaçırdık. Daha önce de sonuç alabilirdik. Bir iki de pozisyon verdik. Rakibin hızlı geçişinden sıkıntı yaşamamıza rağmen maçı 3-2 kazanmak. Maçın hikayesini herkes kendine göre anlatabilir; ama Galatasaray bugün çok iyi sinyaller vermiştir. Galatasaray budur. reaksiyon gösterir, karakter koyar. Kazanır kaybeder ama reaksiyon gösterir. Oyunun kontrolü bizdeydi. Alakası yokken bir gol yedik ama buna rağmen bu maç da 8 dakika uzadı. İlk yarıda uzadı. Bu da çok uzatmalı bir maç. Doğru zamanda doğru bir üç puan" ifadelerini kullandı.

"Özellikle Babel'e iyi bakmak lazım"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hocaya da başarılar dileyen Fatih Terim, "Kapanış maçı bol gollü bol heyecanlı bir maç oldu. Bizim açımızdan maalesef zor bir maçtı. Bugün özellikle Babel'e iyi bakmak lazım. Oynamadığı kadar iyi oynadı. Ömer ikinci yarı yaptığımız değişikliğin doğruluğunu bize gösterdi. Diagne'yi üçüncü santrafor olarak kullandık. Küsmeden darılmadan oynadı. Bazen kendine problem edebilir. Aslan gibi de oynadı. Bir parantez de Berkan'a. Çok üzüldü. Oyuncularımızı sadece iyi zamanlarında alkışlamıyoruz. Her hatanın sorumluluğunu da biz alırız. Kendisine öğretebileceklerimin yanında pratikte öğreneceği çok şey var. Çok üzüldü. Allah ona da bir hediye verdi. Yanlış bir hareket yapmasına rağmen maçın kazanılması onun buradan ders çıkarması demek" diye konuştu.

Arda, Sacha Boey ve Marcao'nun dönüşeceğine vurgu yapan ve kendileri için önemli olduğunu kaydeden Terim, "Barış da dönecek. Oğulcan da gelecek. Biz bir takımız. Taraftardan ricam oyuncularımıza iyi yaklaşırlarsa bize yapacakları en iyi yardım olur. Kaybetmemek önemli" açıklamasını yaptı.

"Formayı alanlar kolay kolay kaybetmemeli" sözlerinin hatırlatılması üzerine de tecrübeli teknik direktör, "Maçtaki oyuncu değişikliklerinin hepsi doğru oldu. Doğru zamanda doğru oldu. Her oyuncumuzun bize kıymetli olduğunu hatırlattı. Taraftarıma çok inanıyorum. Onların sevgisi oyuncularımızın performansını artırır. Belki de en önemli performansı Babel sergiledi. Babel'i aldığımızda böyleydi. İnşallah böyle devam eder. Halil, Diagne ve Mostafa'dan memnunum. Mostafa az top kaybı yaşadı. Defans arkası koşuları bugün daha iyiydi. Artı görevi olan iki gol atması bizi çok mutlu etti. Diagne, Halil, Mostafa bize daha çok katkı verecek" ifadelerini kullandı.

Milli arada iki maç oynayacaklarını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Milli maç arasında Tuzlaspor ve İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Florya'da, yeni çim yaptığımız alanda. Taraftarlarımıza açık. Umarım milli takımlardan bu sefer herkes sağlam döner" dedi.