Fatih Terim dünyanın en iyi 6'nci teknik direktörü

Galatasaray’ın görevine son verdiği Fatih Terim, “Dünyada yılın en iyi 25 teknik direktörü” listesinde 6’ncı basamakta yer aldı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Terim’in yerine düşündüğü Mancini, Di Matteo ve Advocaat ise sıralamaya bile giremedi.

Başkan Ünal Aysal’la bir süredir yaşadığı sorunlar nedeniyle Galatasaray Yönetim Kurulu tarafından görevine son verilen Fatih Terim, dünyanın en başarılı teknik direktörleri arasında gösterildi.

Aysal’ın, “eleman” yakıştırması yaptığı Terim, ABD merkezli saygın internet sitesi Bleachreport’un hazırladığı, “Dünyada yılın en iyi 25 teknik direktörü” listesinde 6. sırada yer aldı.

Güney Amerika ve Avrupa kıtasında görev yapan teknik adamların dahil edildiği listede, Fatih Terim’in özellikle Türkiye’de kazandığı 6 lig şampiyonluğu ve UEFA Kupası’na dikkat çekildi.

‘O bir İmparator’

A Milli Takımı ile yoluna devam eden 60 yaşındaki Fatih Terim; Vicente Del Bosque, Jose Mourinho, Pep Guardiola, Felipe Scolari ve Carlo Ancelotti’nin hemen arkasında yer buldu. Galatasaray Yönetimi’nin, Terim’in yerine göreve getirmek istediği isimlerin ise sıralamaya girememesi dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı kulübün gündemine gelen Roberto Mancini, Roberto Di Matteo, Dick Advocaat ve Jupp Heynckes listeye alınmadı. Galatasaray’la yeniden ismi anılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ise 8. sırada gösterildi.

Bleachreport’un yaptığı detaylı analizde, Fatih Terim’in, “İmparator” lakabı aldığı hatırlatıldı. Türk futbol tarihinin en başarılı ve saygı duyulan teknik adamlarından biri olarak gösterilen Terim’in, sarı-kırmızılı takıma tarihinin en büyük başarılarını yaşattığı da vurgulandı.

Teknik Direktör Takım

1- Del Bosque - İspanya

2- Jose Mourinho - Chelsea

3- Ottmar Hitzfeld - İsviçre

4- Pep Guardiola - B.Münih

5- Carlo Ancelotti - R.Madrid

6- Fatih Terim - Türkiye

7- Carlos Bianchi - B.Juniors

8- Mircea Lucescu - Shaktar

9- Marcelo Lippi - Guangzhou

10- Felipe Scolari - Brezilya