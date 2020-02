Fatih Terim: Dünya büyüklüğünde bir hayalim var, neden olmasın?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve kaleci Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın akşam oynanacak Lokomotiv Moskova maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"İçimde 'Neden olmasın' var"

"Galatasaray'da tekrar yola çıktığımızda, gazeteci arkadaşlar hedefiniz ne diye sormuşlardı. Şu anda dünya büyüklüğünde bir hayalim var, olur ya da olmaz. Hep içimde 'Neden olmasın?' var.

"Hiç kolay değil, cezalıyız, eşit şartlarda mücadele etmiyoruz, herkes 25 kişilik liste verirken biz 21 veriyoruz, satmadan alamıyoruz gibi şeyler var. Her şeye rağmen 'Neden olmasın?' diye bitirmek istiyorum. Siz nereye çekerseniz çekin.

"İfade edildiği gibi kolay değil, dengeli bir gruptayız. Öyle diyelim. Tüm takımlar, kendi liglerinde elde ettikleri başarılarla buradalar. Ekonomi, oyuncu profili, performans açısından Şampiyonlar Ligi'nin içindeki takımlar arasında ciddiye alınması gereken grubumuz var.

"Birinci de olabiliriz, dördüncü de. Öyle bir grup. 'Şu ikisi favori, bu ikisi zor çıkar' gibi cümleler kuramayız. O yüzden dengeli bir grup. Biz 21 kişilik kadroyla gruptan çıkmayı deneyeceğiz. Onların 25 kişilik kadroları var.

"Eşit şartlarda dövüşmüyoruz ama bunu bir sebep olarak değil, tespit olarak kabul edin. Allah izin verirse gruptan çıkmak için her şeyi yapacağız"

"Hesap yapmayı sevmem"

"Emre Akbaba'nın yarın oynamasını bekliyoruz. Oynaması için bir engel yok. Nasipse sahada olacak.

"Lokomotiv, önemli bir rakip. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler. Fernandes, takımın maestro'su. Tecrübeli ve iyi oyuncuları var. Güzel bir maç olacaktır. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynamayı deneyecek.

'Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir mi?' sorusuna Terim: "Neden olmasın? Avrupa'da son zamanlarda öne çıkan futbolcuların çoğunun genç olduğunu görüyoruz. Ozan ve Yunus özelinde bekleyip yarın ne olacak görelim bakalım.

'Grup için puan hesabınız var mı?' sorusuna Terim: "Hesap yapmayı sevmem. Maça çıkıp mümkünse iyi oynamayı, keyif vermeyi ve keyif almayı severim. Öngördüğüm bir rakam yok. Bir transfer dönemi yaşadık ki, Allah kimseye vermesin. Daha yeni yeni kendimize geliyoruz.

"Ne zaman hesap yaparız? Olay kritik noktaya gelirse o zaman yaparız ama kazanıp kazanıp çıkmak varken niye hesap yapalım?"

"Nagatomo ile çalıştığım için şanslıyım"

"Galatasaray, Türk futbol tarihinde, Avrupa'daki konumlanması ve geçmiş başarıları ile başka bir marka. Tüm isteğim, bu ligde varlığımızı sürdürmeye devam edip her sene üzerine koymak. Galatasaray bu konuda ayrışan bir marka.

"Nagatomo gibi bir futbolcuyla çalıştığım için kendimi çok şanslı addediyorum. Onunla ilgili ne söylesem az. Antrenmanlarda hiçbir zaman bizim dediğimiz saatte soyunma odasına girmedi. 2 saat, 3 saat geçer, herkes yerde, o yine ek antrenman yapar. Mükemmel bir profesyonel."

Fernando Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

"İki Şampiyonlar Ligi tecrübemizle son Şampiyonlar Ligi tecrübelerimiz arasında fark var. Bu farkın sebebi, hocamız. Hocama olan sevgim, saygım sonsuz. Şu anda iyi bir hava içerisindeyiz. Evimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz için mutluyuz.

"Bu tip turnuvalarda her zaman ilk hedef gruplardan çıkmak olur. Rakiplerimizi gördüğümüzde odaklandığımız hedef, ilk etapta gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra maç maç düşünülür"