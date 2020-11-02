Fatih Terim, Diagne'nin üstünü çizdi, devre arası gönderiliyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü karşılaşmasında hayal kırıklığı yaşadığı Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin satılmasını istedi.

Galatasaray'da Mbaye Diagne son şansını da kullanamadı, devre arasında "gidecekler" listesinin ilk sırasına yazıldı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Radamel Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçında on birde maça başlayan ama büyük hayal kırıklığı yaratıp 56. dakikada yerini Arda Turan'a bırakan Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin üzeri çizildi. Teknik Direktör Fatih Terim, Belçika'dan daha da geriye giderek dönen Diagne'yi artık takımda tutmayı düşünmediği öğrenildi.

Orta saha ve hızlı kenar oyuncusu ile beraber bir de Falcao'ya alternatif olabilecek bir forvet transferinin yapılmasının planlandığı bildirildi.



Terim, Henry Onyekuru'nun gelmesi durumunda forvet takviyesini ancak fırsat yaratılırsa gerçekleştirecek. Tecrübeli teknik adamın gerekli gördüğünde Onyekuru'yu ileri uçta değerlendirmeyi planladığı belirtildi.