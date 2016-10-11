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Spor

Fatih Terim devre arasında Hakan Balta'yla tartıştı mı?

Hakan Balta, sakatlığı nedeniyle İzlanda maçında forma giymemişti

11 Ekim 2016 15:16

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın devre arasında Fatih Terim ile Hakan Balta arasında tartışma yaşandığı ileri sürüldü.

A Milli Takım'da Fatih Terim ile başta Arda Turan olmak üzere bazı futbolcular arasında yaşanan kriz halkası için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre; Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçın devre arasında Hakan Balta ile Terim'in tartışma yaşadığı ileri sürüldü.

İlk yarıda kötü bir performans ortaya koyan sarı kırmızılı futbolcuya, Terim'in uyarılarda bulunduğu, Hakan'ın da kendisine yanıt vermesi nedeniyle ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği kaydedildi.

Devre arasında oyundan alınan Balta, maçın ertesi günü de sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkartılmış ve şiddetli ağrıları nedeniyle İstanbul'a dönmüştü.

Yapılan açıklamada yıldız oyuncunun sakatlığının sağ uyluk bölgesinde olduğu belirtilmişti. Dün MR'ı çekilen Hakan'ın sakatlığının iyiye gittiği ve Gençlerbirliği maçında oynayacağı öğrenildi.

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