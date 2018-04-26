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Spor

Fatih Terim, derbi planını belirledi

Terim, Donk ve Fernando ikilisiyle Beşiktaş'ın direncini kırmak istiyor

26 Nisan 2018 21:37

Sezonun en kritik maçı için geri sayım sürerken, Galatasaray cephesinde zaferin şifresi belirlendi. Teknik direktör Fatih Terim, Donk - Fernando ikilisinin yapacağı baskıyla Beşiktaş'ın pas oyununu kırmak istiyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray2017-2018 sezonunun son ve en kritik derbisine yoğun bir tempoyla hazırlanıyor.

Teknik direktörlüğe Fatih Terim'in gelişi ile birlikte ligin ilk yarısındaki derbi karnesini tamamen değiştiren sarı kırmızılılar, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in ardından Beşiktaş'ı da derbide mağlup ederek sahadan zaferle ayrılmak istiyor.

Bu sezon ligde oynanan iç saha maçlarında 14 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'im öğrencilerinden derbide sakin kalarak topun kontrolünü ellerinde tutmalarını istediği öğrenildi.

Terim özellikle orta alanda Donk ve Fernando ikilisini tercih ederek, rakibe baskı kurmak ve Beşiktaş'ın pas oyununu engellemek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı kazanılan topların ardından hızlı hücuma çıkılmasını isterken, orta alan ile forvet arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve kilit rol oynayacak isim ise Belhanda olacak.

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