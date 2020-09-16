Fatih Terim'den transfer açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda oynayacakları Neftçi karşılaşmasının öncesinde basın toplantısı düzenledi. Terim, transfer gündemine ilişkin konuşurken, "Olursa olur, olmazsa bu kadroyla devam ederiz; karalar bağlamayız, söylenmeyiz" dedi.

Terim, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Transferle ilgili soruyu yanıtlayan Terim "Kolay transfer yapılamıyor ekonomik durumlardan dolayı. En iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Niyetimize ve hedefimize uygun bir şeyler yaparız umarım. Olursa olur, olmazsa bu kadroyla devam ederiz; karalar bağlamayız, söylenmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Her mevkinin iki adamı da hazır olsun istiyorum"

Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Eksik yerlerimiz, sadece şu an bahsi geçen o mevkide değildir. O yüzden zor sezonu karşılayabilecek bir takım, sayısal olarak ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun, birbirine yakın olsun istiyorum."