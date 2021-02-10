Fatih Terim'den suç duyurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçında kendisine küfür edildiği iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı kırmızılı ekip rakibini 1-0 yenerek 3 puana ulaşan taraf olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarda, "Seyircisiz oynadığımızı biliyoruz ama bayağı seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler... Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür... Kimsenin hakkı yok" demişti.

Konu ile alakadar olan Fatih Terim'in avukatları ise, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesini verdi. Dilekçede, Fatih Terim’e, teknik heyete ve ısınmak için sahaya çıkan futbolculara maçın başından sonuna kadar küfür edildiği ifadelerine yer verildi.

İşte Fatih Terim'in şikayet dilekçesi:

(Dilekçe görüntüleri, HaberTürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberinden alınmıştır.)