Fatih Terim'den Marcao açıklaması: Galatasaray para kazanacaksa ben de giderim

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımdan ayrılacağı iddia edilen Marcao için, "Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim de bir yardımım olacaksa Galatasaray'a, ben de giderim" dedi.

Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendiren Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "İlk 35-40 dakika gayet iyiydik, son 5 dakika üzerimize geldiler. İkinci yarıya skor olarak önde başladık ama oyun olarak başlayamadık. Rakibin 4-4-2'ye dönmesiyle bocalama oldu. Oyuna müdahale etmem gerektiğini hissettik, işler o noktada iyiye gitmeye başladı" şeklinde konuştu.