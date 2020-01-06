Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Arda bir kere bile ‘Ben Galatasaray'a geleyim’ gibi bir dilekte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın ne de almayın demedim" diye konuştu.

Termi dün günün ikinci antrenmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terim, çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Dün itibarıyla ikinci yarının ilk antrenmanını yaptık. Bugün de devam ediyoruz. Zaten sizlere daha önce programı geçtik. 10-13 arası Antalya'da olacağız sonra direkt olarak Rize'ye geçeceğiz” diye konuştu. Arda Turan hakkında da konuşan Terim, Mustafa Cengiz’in Sözcü’ye verdiği röportajda Arda Turan hakkındaki ifadelerine cevaben, “Ben o cümleyi kullanmazdım” dedi. Cengiz, Arda Turan’la ilgili olarak “Hocamızla yaptığımız görüşmede, kesinlikle Arda Turan üzerine bir konuşmamız olmadı. Hoca da bizimle aynı görüşte. Arda, planlamamızda kesinlikle yok. Bundan sonra da olmayacak” demişti.

"Onyekuru'yu sezon başında istemiştik"

Fransa’nın Monaco takımından sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru’nun takımı bildiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Onyekuru yabancımız değil. Sezon başı istemiştik, olmadı. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız ve istediğimiz bir oyuncuydu. Bizimle beraber şimdi başladı. Atakta çeşitlilik adına Onyekuru bizim için önemli bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

"Saracchi takibimizdeydi"

Fatih Terim, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig’den kiralık olarak kadroya katılan Marcelo Saracchi ile ilgili ise “Saracchi bizim takibimizde olan genç ve yetenekli bir oyuncuydu. Biz de o düşünceyle aldık. Yarın burada olacak diye tahmin ediyorum. Bugünü ve yarını planlamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Ben o cümleyi kullanmazdım"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Arda Turan’ın gündemde olmadığını açıklamasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Terim, “Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım. Açıkçası Antalya maçından sonra açık yüreklilikle duygularımı samimi olarak ifade ettim. Orada da özenle seçtim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda'nın kişiliklerinin ayrı, futbolcu kimliklerinin ayrı olduğunu ifade ettim. Arda bir kere bile ‘Ben Galatasaray'a geleyim’ gibi bir dilekte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın ne de almayın demedim. Zaman her şeyin ilacıdır.

Hatırlanacağı üzere Mustafa Cengiz, muhtemel Arda Turan transferi hakkında, “Hocamızla yaptığımız görüşmede, kesinlikle Arda Turan üzerine bir konuşmamız olmadı. Hoca da bizimle aynı görüşte. Arda, planlamamızda kesinlikle yok. Bundan sonra da olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.