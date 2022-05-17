Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<section class="detail-header">\n<div class="row detail-header-row">\n<div class="col-lg-8">\n<p class="detail-header-spot">Galatasaray'ın eski teknik direktörü <strong>Fatih Terim</strong>, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.</p>\n<p>Fatih Terim 17 Mayıs 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferini, <em>"Nicelerine..."</em> notuyla paylaştı.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/05/1652736908452-dee-4145-b-155-e-46-da-b-027-9-ed-402287-a-91.jpg" alt width="454" height="699" /></p>\n</div>\n</div>\n</section>\n<div class="row ">\n<div class="col-12 col-lg-8 elcisekiz ">\n<section class="detail-content">\n<div class="detail-content-media"> </div>\n</section>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>