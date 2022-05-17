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Spor

Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı

17 Mayıs 2022 00:34

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim 17 Mayıs 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferini, "Nicelerine..." notuyla paylaştı.

 
fatihterim17 mayısuefakupasıgalatasaray
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