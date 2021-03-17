Fatih Terim, çift santraforlu sistemi bozmayacak

Galatasaray’da sistem değişmiyor. Teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında da sahaya çift forvetle çıkmayı planlıyor.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da Fatih Terim, çift forvetli sistemden vazgeçmiyor. Tecrübeli teknik adam, Hes Kablo Kayserispor maçında uyguladığı oyun planıyla Çaykur Rizespor maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılılarda oyun düzeni aynı kalsa da bazı mevkilerde farklı isimlerin forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray’da kalede sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Fernando Muslera olacak. Savunma hattının sağında DeAndre Yedlin, solunda ise Saracchi görev yapacak.

Stoper ikilisi bu haftada da Luyindama ve Marcao’dan oluşacak. Savunmanın önünde ise sarı kart cezalısı Taylan Antalyalı’nın yerine Etebo oynayacak.

Nijeryalı oyuncunun yanında Gedson Fernandes'in yer almasına kesin gözle bakılıyor. Teknik heyet, orta sahanın kanatlarında ise değişiklik yapmayı planlıyor. Çaykur Rizespor maçında, Emre Akbaba’nın yerine Feghouli’nin forma giyeceği kaydedildi.

Hes Kablo Kayserispor maçında oyuna sonradan girerek 2 gol atan Onyekuru da 11’e geri dönüyor. Fatih Terim’in, Emre Kılınç’ın yerine Nijeryalı futbolcuya şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray’da, ileri uçta bu hafta yine aynı iki isim olacak. Sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed ile gol arayacak.