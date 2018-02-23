Fatih Terim, Cengiz Ünder hakkında açıklama yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Roma kulübünde sergilediği performansla adından söz ettiren Cengiz Ünder için: "Gol olsun, assist olsun her şeyi yapmasını biliyor, çok tehlikeli bir hücumcu orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, hafta sonunda oynanacak Roma - Milan maçı öncesinde Corriere dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Gazete, "Cengiz Ünder’i size ben anlatayım" başlığını kullandığı haberinde, Terim’in iz bırakan bir teknik adam olduğunu belirterek, “İmparator” lakaplı teknik adam için “İtalya’daki kariyeri kısa sürdü. Fiorentina’da 20 maç, Milan’da ise sadece 9 maç, buna rağmen Fatih Terim karizmasıyla iz bıraktı. Milli Takım kariyerini kötü şekilde noktaladıktan sonra 2 ay önce yeniden Galatasaray’a döndü. Terim’in milli takıma kazandırdığı, bugün İtalya Serie A’da top koşturan iki öğrencisi Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, Pazar günü Olimpiyat Stadı’nda mücadele etmeye hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Roma’da top koşturan ve son günlerdeki başarılı performansıyla ulusal kahramana dönüşen Cengiz Ünder’in performansının “İmparator” için sürpriz olmadığı aktarıldı. Ayrıca gazete Terim’in, Roma’da şans bulamadığı dönemde Cengiz Ünder’i Galatasaray’a transfer etmeyi arzuladığını ancak Cengiz’in Roma’da yolunu bulduğunu yazdı.

Soru: Cengiz Ünder, Serie A’nın genç yeteneklerinden. Onun 20 yaşında Serie A’da etkili olacağını düşünür müydünüz?



Fatih Terim: O, İtalya’ya gelmeden önce de bizim ülkemizde de önemli maçlarda oynayan, kendisini gösteren umut vadeden bir oyuncuydu, halen de öyle. İşine odaklanan, motivasyonu antrenmanlarda üst düzeyde olan sorumlu bir profesyonel. Bu nedenle, tekniğini ve fiziğini geliştirdikçe daha da başarılı olacaktır. Bu sadece bir başlangıç. Halen bütün kalitesini göstermiş değil. Üst düzey bir oyuncu olabilir. Bunu yapma isteği de var. İtalya’dan ve İtalyan futbolundan öğreneceği çok şey var. Büyük bir oyuncu olmak için doğru mentaliteye sahip.

Soru: Hakan Çalhanoğlu, birkaç yaş daha büyük ve o çoktan kendi değerini göstermiş durumda.

FT: O, yaşına rağmen çok olgun biri. Özel yaşantısında da son derece güvenilir ve tam bir profesyonel. Tam bir takım oyuncusu. Takım arkadaşları için maksimumunu verir ve büyük bir esnekliğe sahip olma avantajı var. Gol olsun, assist olsun her şeyi yapmasını biliyor, çok tehlikeli bir hücumcu orta saha oyuncusu. Benim dönemimde milli takımda bir hayli şans buldu. Milan’da kendini daha da geliştirebilir. Genç yaşta olmasına karşın uluslararası deneyime sahip. Bu da onun İtalya’ya adapte olmasına yardımcı oldu.

Soru: Pazar günü Serie A’da Çalhanoğlu ve Ünder arasında Türk derbisi var. Roma, Milan’ı konuk ediyor. Türk derbisini kim kazanır?

FT: İyi olan kazansın. İki oyuncu da benim Milli Takım’da öğrencimdi. İkisi de çok iyi oyuncular. Tek temennim ikisinin de kariyerlerinde büyük başarılar elde etmesi.

Soru: İtalya’daki deneyimleriniz doğrultusunda, Milan’ın da başında bulundunuz. Pazar günü Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak bu iki takım hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

FT: İtalya, sadece tarihiyle, coğrafyasıyla ya da stratejik konumuyla önemli bir ülke değil. Aynı zamanda futboluyla ve futbol kültürüyle, futbola olan ilgisiyle öne çıkan bir ülke. İnsanlar, Serie A’yı büyük bir ilgiyle takip ediyor. Bence iki takım da büyük camialar. İki takımın da arkalarında büyük taraftar destekleri var.

Soru: Cengiz Ünder, ne noktaya gelebilir? Roma’nın geçmişteki hangi forvetine benziyor stili?



FT: Bana, benzetme yapmak pek doğru gelmiyor çünkü; onun kendi stili, sahada önemli teknik özellikleri var. Onun, başarılarıyla çok önemli noktalara geleceğine inanıyorum.



Soru: İtalya Serie A’da kim şampiyon olur?



FT: Futbol sürprizlerle dolu bir oyun. Napoli ya da Juventus şampiyon olacak.



Dündar Keşaplı - Roma

