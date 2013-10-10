Fatih Terim bugün 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek

A Milli Takım'ın teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez kameraların karşısına çıkacak. Terim, Estonya maçınının antrenmanından önxce saat 18.30'da bir futbolcu basın toplantısında maçla ilgili soruları yanıtlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü deplasmanda Estonya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kadrioru Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana aday kadroya çağrılan tüm futbolcular katıldı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda takım iki ayrı gruba ayrıldı ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Terim bu akşam kameralar karşısında

Milli takım, Estonya maçının hazırlıklarını bugün saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı A Le Coq Arena'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Antrenman öncesinde saat 18.30'da teknik direktör Terim ve bir futbolcu basın toplantısında maçla ilgili soruları yanıtlayacak.