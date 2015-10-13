Fatih Terim: Bu ülkede 9 yaşındaki, 3,5 yaşındaki çocuklar ölüyorsa...

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ankara’da yaşanan katliama ve Adana’da 3.5 yaşındaki Tevriz Dora’nın, annesinin kucağındayken kafasına kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmesine tepki gösterdi. Terim Eğer 9 yaşındaki bir çocuk böyle durumlardan ölüyorsa, 3,5 yaşındaki bir çocuğun kafasına mermi giriyorsa, 9 yaşındaki Veysel'i dinledim, avukat olmak istiyormuş büyüyünce. İnsanın yüreğinin acımaması mümkün değil" dedi. Milli Takım Kaptanı Arda Turan da “Terör saldırısını en derinden hissediyoruz” diye konuştu.

Terim "Ben ülkemde bir daha böyle şeyler görmek ve duymak istemiyorum. Bunun içinde yapılacak tek şey bizim bu mili takımdaki bir araya gelişimizin ve beraberliğin bu ülkede devam etmesi lazım. Bu ülkenin refleksi var ve göstermek zorunda. Bu ülke bizim. Hikayesini de bilecek kadar bu ülkeyi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu'nda Milli Takım Kaptanı Arda Turan ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, İzlanda'yı tebrik ederek basın toplantısına başladı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na katılması için 3 ihtimal kaldığını anlatan Terim, ipin üstünde ve bir tarafı uçurum olan yerlerden buraya kadar geldiklerini ve Avrupa Şampiyonası'na direk olarak gitmeyi arzuladıklarını söyledi.

9 yaşındaki bir çocuk ölüyor, 3.5 yaşındaki çocuğun kafasına mermi giriyorsa...

Ankara'da yaşanan bombalı terör saldırısının takımın üstünde etkisini anlatan Terim, şu ifadeleri kullandı: "Çok zor bir durum. Bu ülkenin milli takım başka bir parçası. Dışarda ama hepimiz bu ülkenin bir parçasıyız. Çocuklarda bu ülkenin en önemli mesajını vermek için çarpışıyorlar, didiniyorlar. Böyle bir ortam içerisinde bunları duymak, görmek, yaşamak özellikle hiç birimiz için sağlıklı değil. Oyuncularım için de sağlıklı değil. Ama Allah yardım ediyor. Çok kolay değil. Bugün, televizyonu seyrettim. Eğer 9 yaşındaki bir çocuk böyle durumlardan ölüyorsa, 3,5 yaşındaki bir çocuğun kafasına mermi giriyorsa, 9 yaşındaki Veysel'i dinledim, avukat olmak istiyormuş büyüyünce. İnsanın yüreğinin acımaması mümkün değil."



“Empati yapmak lazım”



İnsanları empati yapmaya çağıran Terim, ''İnsanları 5-10 saniye empati yapmaya çağırıyorum. O zaman çok daha acı ve batıcı oluyor. Sizi çok daha acıtıyor. Allah göstermesin inşallah. Herhalde herkesin limiti bu işleri önlemek adına dolmuştur umarım. Ben ülkemde bir daha böyle şeyler görmek ve duymak istemiyorum. Bunun içinde yapılacak tek şey bizim bu mili takımdaki bir araya gelişimizin ve beraberliğin bu ülkede devam etmesi lazım. Bu ülkenin refleksi var ve göstermek zorunda. Bu ülke bizim. Hikayesini de bilecek kadar bu ülkeyi seviyoruz. Ömrümüz boyunca gördüğümüz tek şey ay-yıldız oldu. Dolayısıyla ne terk etmeye ne de yere düşürmeye niyetimiz yok. Allah hepimizin acısını hafifletsin ülkemize sağlık versin." diye konuştu.

Arda Turan: Terör saldırısını en derinden hissediyoruz



İzlanda'yı tebrik ederek basın toplantısına başlayan Milli Takım Kaptanı Arda Turan da bu maçın kendileri için telafisi olmadığını söyledi. Ankara'da yaşanan terör saldırısını en derinden acı içinde hissettiklerini anlatan Turan, "Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Bu acıyı en derinden hissediyoruz. Maça çıkarken çok zordu. Çünkü buradaki arkadaşlarımız hepsi ülkesini seven insanlardır. Bizim için zor anlardı. Umarım bu günler geride kalır. Türk sanat camiasının da başı sağ olsun. Levent Kırca ailesine de baş sağlığı diliyorum. Kendisine de Alllah'tan rahmet diliyorum" dedi.



"Profesyonel oyuncularız, çocuk değiliz"

Sosyal medyayı yakından kullandığı belirtilerek gece geç saatlerde mesaj attığı hatırlatılan Arda Turan, şunları söyledi:

"Öncelikle profesyonel oyuncularız. Çocuk değiliz. Kaçta yatıp kaçta kalkacağımızı bilebiliriz ki, haytalıktan uyumamazlık etmiyoruz. Orada paylaştığım mesajın içinde şu var. 'Heyecanımdan dolayı uyuyamıyorum' diye. Heyecanından dolayı uyamayan, yemek yiyemeyen bir sürü insan olmuştur. Bu konuda hesap vermem gereken biri olursa o da Fatih Terim'dir. Ama orada güzel anlamlı bir mesaj vardı. Sonuçta herkesin profesyonel duygularından önce milli duygularımı öne çıkardığımı anlatıyordum.''

Milli takım basın toplantısının ardından yaptığı antrenmanla İzlanda maçının hazırlık çalışmalarını tamamladı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.