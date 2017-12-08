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Spor

Fatih Terim Bosna'ya uzak

Terim'in isminin bile Bosna'da heyecan yarattığı ancak ekonomik olarak Terim'in Bosna'ya uzak olduğu öğrenildi

08 Aralık 2017 18:54

Bosna Hersek Futbol Federasyon'unun, Fatih Terim ile görüştüğü ve Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktör'ü olması için teklif sunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın eski efsane oyuncularından ve Fatih Terim'in yakın arkadaşlarından Tarık Hodzic'in aracı olduğu ve Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nda görevli Misimovic'in de katıldığı görüşmelerin çok sıcak bir ortamda geçtiği öğrenildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun heyeti, Fatih Terim isminin ülkelerinde büyük bir heyecana sebep olduğunu iletirken, Terim ise bu sözler üzerine yetkililere teşekkür etti. İki taraf arasında yapılan görüşmelerde her türlü konu masaya yatırılırken, ekonomik konulardaki farkın kapanmasının zor olduğu iddia edildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Avrupa'ki Federasyonlar arasındaki en az bütçeye sahip ekiplerden biri.

Bosna Hersek Milli Takımı'ın son teknik direktörü Mehmed Bazdereviç, yıllık 180 bin Euro maaş kazanıyordu. Fatih Terim ise, en son çalıştığı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yıllık 3.5 milyon Euro maaş alıyordu.(Hürriyet)

 

 

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