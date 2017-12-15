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Spor

Fatih Terim, Bosna-Hersek’ten resmi teklif bekliyor

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun milli takım teknik direktörlüğüne getirmek istediği Fatih Terim, federasyon yetkililerinden resmi teklif bekliyor

15 Aralık 2017 17:25

Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki görüşmelerde aracılık yapan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic, yaptığı açıklamada, Terim'in resmi teklif beklediğini ve kararını buna göre vereceğini ifade etti.

Hodzic, Fatih Terim'i temsil eden bazı isimlerle dün görüştüğünü belirterek, "Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek teklife göre Terim de hızlı bir şekilde cevabını iletecektir. Teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten isimlerden Sead Kajtaz ile görüştüm ve Terim'in talebini kendisine ilettim." diye konuştu.

Kajtaz ve Hodzic'in yanı sıra adaylarla görüşmeleri yürüten Bosnalı eski futbolcu Zvjezdan Misimovic, geçen hafta İstanbul'da Terim ile bir araya gelmişti.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 22 Aralık'ta yapılacak toplantıda teknik direktör adaylarıyla görüşen komisyonun kendilerine sunacağı isim veya isimleri değerlendirecek.

Fatih Terim'in Bosna-Hersek yöneticileriyle yaptığı görüşmenin kurgu olduğu, gelen idarecilerin masraflarını Fatih Terim'in karşıladığı iddia edilmişti.

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