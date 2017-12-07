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Spor

Fatih Terim, Bosna Hersekli yöneticilerle görüştü

Terim: "Önümüzdeki günlerde ne olacağına bakacağız

07 Aralık 2017 21:31

Terim: \"Önümüzdeki günlerde ne olacağına bakacağız. Herhangi bir anlaşma olursa açıklama yaparız\"

Tarık Hodzic: \"İki taraf da düşünecek. Bosna halkı Fatih Terim hocayı çok istiyor\"

İSTANBUL / DHA

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Bosna Hersek Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya geldi.
Yeniköy\'deki bir restaurantta yenilen yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, \"Bosna Hersekli dostlarımızla yemek yedik. Onları burada görmekten son derece memnunuz. Tarık Hodzic benim eski takım arkadaşım ve dostum. Önümüzdeki günlerde ne olacağına bakacağız. Herhangi bir anlaşma olursa açıklama yaparız\" dedi.
Bir dönem Galatasaray\'da da forma giyen Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic ise, \"İki taraf da düşünecek. Fatih Terim inşallah gelir. Bosna halkı Fatih Terim hocayı çok istiyor\" ifadelerini kullandı.

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