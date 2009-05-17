Fatih Terim Bodrum'da kaza geçirdi

Özel hastanede ilk müdahalenin ardından tedavi için özel uçakla İstanbul'a giden Fatih Terim, parmağının halata sıkışma sırasında koptuğu ve Bodrum'da yerine dikildiği iddialarını yalanladı, “Önemli bir şey yok, küçük bir talihsizlik” dedi.



Muğla’nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Göltürkbükü Beldesi'ndeki villasında ailesi ile birlikte tatil yapan Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün saat 10.00 sıralarında villasının özel iskelesine bağlı teknesiyle denize açılmak istedi. Halatları çözdüğü sırada tonoz ile halat arasına bir parmağını sıkışan Terim, hemen ilçedeki özel bir hastaneye götürülerek ilk müdahalesi yapıldı.



Özel hastanede parmağına 4 dikiş atıldığı ileri sürülen Fatih Terim, buradaki müdahalenin ardından saat 14.00’te BilenAir'e ait özel uçakla İstanbul'a gitti. Terim'in, İstanbul'da özel bir hastanede operasyon geçireceği, parmağının kırılmış olabileceği ileri sürüldü.



Bodrum'da Fatih Terim'e ilk müdahaleyi yapan özel hastanenin yetkilileri konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.



Terim, Bodrum'da hastanede bulunduğu sırada olayı öğrenip kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunanlara, parmağının koptuğu ve yerine dikildiği iddialarının asılsız olduğunu belirterek, “Korkmayın önemli bir şey yok, küçük bir talihsizlik. Ben bu tür basit kazalarla yıkılacak adam değilim ama küçük bir operasyon gerekebilir” dediği öğrenildi.



Fatih Terim’in, Milas-Bodrum Havalimanı’ndaki VIP bölümünden eli sargılı olarak geçtiği belirtildi.