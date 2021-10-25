Fatih Terim: Bizim penaltıcımız Cicaldau, Mohamed'in topu bırakması lazımdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. 2-1'lik mağlubiyeti değerlendiren Terim, Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı hakkında "Takımın penaltıcısı Alexandru Cicaldau, Mohamed'in topu bırakmaması lazımdı" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Alexandru Cicaldau'nun 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, Cyle Larin'in 39 ve 64. dakikalarda kaydettiği gollere engel olamayıp, sahadan puansız ayrıldı.

Derbi sonrası sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, beIN SPORTS'a konuştu ve şunları kaydetti:

"Korner olmadan, bizim yediğimiz golden önce Nelsson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O korner de bize gol oldu. Mete Kalkavan'a sorsan anlatır o oradan şu geldi, bu geldi diye. Öyle bir gol yedik."

Neler yaşandı?

"Takımda penaltıcı Alex(Cicaldau). 'Niye bu tarafa geliyorsun?' dedim. Mostafa 'Ben atacağım' demiş. Riskli bir maçta yine atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada Alex'e bırakması lazımdı. Sağlık olsun, ne yapalım. Ne yazılmışsa oraya, kim hangi görevdeyse onu yapması lazım. Kritik dönemlerde penaltı atamama rekoru bizdedir. Denizli'de kaçan penaltı, Mostafa'nın kaçırdığı penaltı... O penaltı bize şampiyonluk kaçırdı. Devreye 3-0 gitsek farklı bir skor çıkar, şampiyon olurduk."