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Spor

Fatih Terim: Bir klübü yönetmek kolay bir şey değil

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Riva'da düzenlenen 'Futbol Buluşmalar' kapsamında konuştu

25 Kasım 2016 00:26

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 'Futbol Buluşmaları' kapsamında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Spor Toto 2. Lig ve 3. ekiplerinin yöneticileri ile TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıya Fatih Terim'in yanı sıra, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez ile Erhan Kamışlı da yer aldı.  

Toplantının açılışında konuşan Fatih Terim, 'Futbol Buluşmaları' adı altında yapılan toplantıların en önemlilerinden birini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bir kulübü yönetmek, o kulübü en iyi şekilde limana yanaştırmak kolay bir şey değil" ifadelerini kullandı. Terim, "Karşılıklı iyi niyetle eksiklerimizi tamamlayarak daha iyiye nasıl gideriz bulacağız" dedi.

"Umarım Türk futboluna faydalı bir toplantı olacaktır"

Futbolun teknik, idari ve ekonomik yönleriyle ilgili fikir alış verişinde bulunmanın yarar getireceği kanaatinde olduğunu dile getiren Terim şunları söyledi: 

"Belki senede bir kaç kez toplanmayı uygun görüyorum. Sizin yaşadıklarınız, bir kulübü yönetmek, o kulübü en iyi şekilde limana yanaştırmak kolay bir şey değil. TFF tarafından bakıldığında da herkesi memnun etmek mümkün değil. Bunu yönetmek herhalde büyük bir beceri. Karşılıklı iyi niyetle eksiklerimizi tamamlayarak daha iyiye nasıl gideriz, bunu bulmaya çalışacağız. Sizleri dinlemek, fikirlerinizi not almak, gerekirse aynı anda cevaplamak, kendi fikirlerimizi de ifade etmek istiyoruz. Güzel bir toplantı yapacağımız inancı taşıyorum. Görüşleriniz bizim için önemli. Umarım Türk futboluna faydalı bir toplantı olacaktır."

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