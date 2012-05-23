Fatih Terim: Bence Arena'yı Beşiktaş ile paylaşmalıyız

Fatih Terim, Fi Yapı İnönü Stadı'nın yıkımı sonrasında Beşiktaş'ın maçlarını Türk Telekom Arena'da oynayabilmesi gerektiği görüşünü ortaya attı. Ancak ultrAslan grubundan Terim'e tepki geldi.

Terim; bu konuda son kararın kesinlikle Yönetim Kurulu'na ait olduğunun altını çizdi fakat sözlerini şöyle sürdürdü: "Beşiktaş'ın böyle bir isteği olursa elbette kararı yönetim kurulumuz verir. Ancak bana kalsa; Beşiktaş Türk Telekom Arena'da oynamalı derim. Futbolumuz içinde bulunduğu bu ortamda bütün kulüpler birbirlerine yardımcı olmalı. Biz daha önce üçümüz bir statta oynamadık mı? Şimdi neden olmasın. Hatta daha da ileri giderek destekliyorum. Beşiktaş'ın maç günleri, Galatasaray Store mağazamızın yarısı kullanım için Beşiktaş'a verilebilir. Store mağazasının yarısı siyah beyaz olabilir, Beşiktaş ürünleri satılabilir."

Fatih Terim bu konudaki görüşlerini şu sözlerle daha da ileri taşıdı. "Türk Futbolu'nun içinde bulunduğu bu ortamda birbirimize destek olmalıyız. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dostumuz, eski futbolcu Fikret de dostumuz. Şampiyon olduk, birçok Beşiktaşlı'dan kutlama telefonu, mesajı aldık. Neden bir süre dostumuz Beşiktaş'a yardımcı olmayalım?"

Fatih Terim'e bu konuda "Galatasaray'ın daha önce Ali Sami Yen yıkılırken, maçlarını İnönü Stadı'nda oynamak istediğini ancak, o dönem ki Beşiktaş Yönetimi'nden destek görmediğini hatırlattık"

Terim bu hatırlatmaya ise şu cevabı verdi. "O dönemde şartlar oluşmamış olabilir. Başka sıkıntılar olabilir. Şimdi el ele verme zamanı. Onlar yapmasa da biz yapalım."

Terim bu çıkışı ile İki kulüp arasındaki tarihi dostluğa malolacak önemli mesajlar verirken, Galatasaray ile Beşiktaş arasında henüz çok açığa çıkmayan stat sorunu hakkında da dostluk kapısını da aralamış oldu.

Ultraslan'dan Terim'e tepki