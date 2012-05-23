Fatih Terim: Bence Arena'yı Beşiktaş ile paylaşmalıyız

Fatih Terim, Fi Yapı İnönü Stadı'nın yıkımı sonrasında Beşiktaş'ın maçlarını Türk Telekom Arena'da oynayabilmesi gerektiği görüşünü ortaya attı. Ancak ultrAslan grubundan Terim'e tepki geldi.
Terim; bu konuda son kararın kesinlikle Yönetim Kurulu'na ait olduğunun altını çizdi fakat sözlerini şöyle sürdürdü: "Beşiktaş'ın böyle bir isteği olursa elbette kararı yönetim kurulumuz verir. Ancak bana kalsa; Beşiktaş Türk Telekom Arena'da oynamalı derim. Futbolumuz içinde bulunduğu bu ortamda bütün kulüpler birbirlerine yardımcı olmalı. Biz daha önce üçümüz bir statta oynamadık mı? Şimdi neden olmasın. Hatta daha da ileri giderek destekliyorum. Beşiktaş'ın maç günleri, Galatasaray Store mağazamızın yarısı kullanım için Beşiktaş'a verilebilir. Store mağazasının yarısı siyah beyaz olabilir, Beşiktaş ürünleri satılabilir."
Fatih Terim bu konudaki görüşlerini şu sözlerle daha da ileri taşıdı. "Türk Futbolu'nun içinde bulunduğu bu ortamda birbirimize destek olmalıyız. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dostumuz, eski futbolcu Fikret de dostumuz. Şampiyon olduk, birçok Beşiktaşlı'dan kutlama telefonu, mesajı aldık. Neden bir süre dostumuz Beşiktaş'a yardımcı olmayalım?"
Fatih Terim'e bu konuda "Galatasaray'ın daha önce Ali Sami Yen yıkılırken, maçlarını İnönü Stadı'nda oynamak istediğini ancak, o dönem ki Beşiktaş Yönetimi'nden destek görmediğini hatırlattık"
Terim bu hatırlatmaya ise şu cevabı verdi. "O dönemde şartlar oluşmamış olabilir. Başka sıkıntılar olabilir. Şimdi el ele verme zamanı. Onlar yapmasa da biz yapalım."
Terim bu çıkışı ile İki kulüp arasındaki tarihi dostluğa malolacak önemli mesajlar verirken, Galatasaray ile Beşiktaş arasında henüz çok açığa çıkmayan stat sorunu hakkında da dostluk kapısını da aralamış oldu.
Ultraslan'dan Terim'e tepki
İşte o açıklama:
Bugün medyada yer alan haberlerde Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in stadımızın bir başka takımla ortak kullanılması ile ilgili verdiği demeçlere ultrAslan olarak hiç bir şekilde katılmamız söz konusu değildir ve bu konuda hocamızın fikirleri ile tamamen zıt bir düşüncedeyiz, bir kez daha hatırlatmak gerekirse stadımızın bir başka takımla ortak kullanılması konusundaki görüşümüz 20 Mayıs 2012 tarihinde aşağıda yaptığımız açıklama ile sabit, açık ve net'tir...
Son aylarda yaşanan gelişmeler ve medyada çıkan haberler doğrultusunda, İnönü stadının yıkılması halinde stadımızın Beşiktaş ile ortak kullanımı gündeme gelmektedir veya ısrarla getirilmektedir.
Yıllarca hangi emek ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz ortada olan stadımızı, hangi şartta olursa olsun hiçbir kulüple paylaşılmasına müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz.
Unutulmasın ki bizler Olimpiyat Stadının cefasını çekerken, o yıllarda kulübümüzle İnönü Stadını paylaşmamak adına yokuş yapanların bugün olumlu düşünmemizi beklemeleri onlar adına koca bir hayal kırıklığı olur.
Her şey bir tarafa milyon dolarlık yatırımı çürümeye terk etmek istenircesine, Olimpiyat Stadı orada boş dururken, birilerinin her türlü cefasını çektiğimiz mabedimize tabiri caizse konmasını hatta bunun konuşulup gündeme gelmesini dahi asla kabul etmiyoruz.
YÖNETİMİMİZDEN BU KONUDA NET BİR TAVIR VE KESİN BİR RET CEVABI BEKLİYORUZ...
ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ TT ARENA'DA GALATASARAY HARİCİNDE BİR TAKIM, ANCAK DEPLASMAN TAKIMI OLARAK SAHAYA ÇIKAR!
Saygılarımızla
ultrAslan