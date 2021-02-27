Fatih Terim: Ben gittim geldim, pardon gönderildim geldim, ama Muslera devam etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor maçı öncese Muslera'yı övdü. Terim, "Ben gittim geldim, pardon gönderildim geldim, ama Muslera devam etti" dedi.

300. maçına çıkacak ve Türkiye'de en çok forma giyecek yabancı oyuncu unvanını elde edecek kaleci Fernando Muslera'yı öven Fatih Terim, "2011'de geldiğimizde almıştık Muslera'yı. Benimle beraber gelmişti. O günden bu tarafa ben gittim geldim, -pardon gönderildim geldim- ama Muslera devam etti. Herhangi bir oyuncu için 10 yıla yakın bir süre hizmet etmek yabancı ülkede çok önemli bir şey.Bunun devamlı oynadığını düşünecek olursanız kendi vatandaşınızı için o bile zor. Yabancı bir kaleci için önemli bir başarı. Bu gidişle daha fazla oynayacak inşallah" dedi.

Maçtan çok saha zeminiyle ilgili açıklamalar yapan Terim, şöyle konuştu:

"Zeminde kalsak daha iyi bence. Bizim sahaya özgü değil. Geçen hafta Alanyalıları tebrik ediyorum. Harika bir zeminde oynadık. Futbol için temel önemli şey, seyir zevki -hele hele pandemi döneminde-. Bugün 13. gün oldu, Kasımpaşa maçından bu yana; ama maalesef çok da iyi şartlarda değiliz. Türkiye'de çoğu saha böyle. Buna bir çözüm bulmalıyız. Rakip takımların ne oynadığını izlememiz gerekirken meteorolojiyi izliyoruz. Ne zaman yağmur ne zaman kar yağacak diye. Hatırlarsanız Alanya maçı sel gibiydi sulardan. Ertesi gün maç halı gibi sahada oynadık. Yayıncı kuruluşun yerinde olsam iyi olmayan sahalarda oynatmam. Kim olursa olsun. Eğer 21. yüzyılda hala sahayı konuşuyorsak ortada bir yanlışlık var. Bugün sahaların en az yüzde 50'si kötü. Avrupa'da her gün kar, yağmur yağıyor. Biz de küçük bir yağışta o maç ve sonraki maçlar gidiyor.

Bu konudan mutlu değilim. İğneyi de kendimize de batıracağız. Gereken için elimizden geleni yapacağız. Yayıncı kuruluş da kendi mukavelesine böyle bir şart koymalı. Böyle olmamalı. Zaten maçtan daha önemli konu da budur. Herkesin bu konuya daha fazla eğilmesi lazım. Muhakkak sebepleri var. Ama bundan dolayı tatsız bir olay olursa sorumlu sizsiniz -kendimi de kastediyorum-. Bu konuda bir hayli rahatsısız. Herkes de lütfen biraz dikkat etsin: Futbol güzel sahada oynanır."