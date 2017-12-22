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Spor

Fatih Terim: Ben Galatasaray’la para konuşmam

''Galatasaray’ın artık tek puan bile kaybetmesine asla tahammülüm yok''

22 Aralık 2017 13:23

Fatih Terim Twiter hesabından yaptığı paylaşıma Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi hesabını da etiketleyerek, “Nerede kalmıştık?” sorusunu yöneltti. İlk olarak hesabının başkaları tarafından ele geçirildiği dedikoduları dolaşsa da dakikalar sonra Galatasaray Kulübü’nün tecrübeli hocayla görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Paltformu’na bildirmesinin ardından soru işaretleri de son buldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Galatasarayla 2.5 yıllık anlaşma sağlayan Fatih Terim’in başkan Dursun Özbek ve kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

Tecrübeli çalıştırıcının ücret konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı ve “Ben Galatasaray’la para konuşmam dediği öğrenildi.

Özbek’in Terim’e “İstersen devre arasında başla” teklifini yaptığı Terim’in ise “Göztepe maçında takımın başında olacağım. Galatasaray’ın artık tek puan bile kaybetmesine asla tahammülüm yok” ifadesini kullandığı belirtildi.

 

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