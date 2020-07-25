Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-2'lik Antalyaspor maçının ardınadan yaptığı sezon değerlendirmesinde, pandemi sonrası yaşanan şanssızlıklara değindi ve özellikle Gaziantep ve Rize maçlarındaki hakem kararlarını sert şekilde eleştirdi. Yeni sezon için de konuşan tecrübeli teknik adam, "Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız. Bu mali ortamda, bu rakamları veremeyiz. Her şeye rağmen iyi bir takım kuracağız, kimse merak etmesin. Bazı isimler gidecek, gençler gelecek, fırsat transferleri olacak" dedi.

Terim, Pandemi sonrası bu sene başımıza gelmeyen kalmadı. İlk 2 maçta zaten bize gereği yapıldı, halledildi. Siz hiç gördünüz mü 6 saniye uygulayan birini? Hiç gördünüz mü adamı 6 ay sakatlayan ama üstüne düştü denilen bir şeyi? Hepsi bize denk geldi. Oyunu domine ettiğimizde başımıza neler geldi" diye konuştu.