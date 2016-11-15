"Fatih Terim bana senin sıfatından rahatsızım dedi"

Türkiye -Kosova maçının ardından Fatih Terim düzenlediği basın toplantısında, Rüştü Reçber'i işaret ederek "Benim önümde ceketini ilikleyenler, bakıyorum babayiğit kesilmiş" ifadeleri sonrasında iki isim arasındaki gerginlik büyüyor.

Rüştü Reçber, Telegol programında, Terim'in kendisine, "Senin sıfatından rahatsızım" dediğini ileri sürdü

Rüştü Reçber, Fatih Terim ile aralarında yaşadıkları gerginliği 360 TV Telegol programının moderatörü Serhat Ulueren’e anlattı.



Ulueren, Rüştü’nün kendisine söylediklerini canlı yayında şu şekilde aktardı: "Ne yani yalan mı yazsaydım? Hoca benim milli takımdaki genel koordinatörlüğümü kabul etmedi. Senin sıfatından rahatsızım dedi. Ona hep biat etmemi, ona bağlı olmamı, kendisine hizmet etmemi istedi.



Ben böyle bir insan değilim. Gazetem bana bu hakkı verdiği için yazdım. Fatih hoca insanları aptal yerine koymayı bıraksın. Artık ceketini de alıp bu görevden gitsin."