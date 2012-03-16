Fatih Terim balkonu bile yasakladı, Aykut Kocaman idmanı açtı

T24 - Sarı kırmızılıların dünkü çalışmasında sert tedbirler alan Fatih Terim, basına kapalı yapılan idmanı tesis personeline dahi izlettirmedi. Aykut Kocaman’ın verdiği izinle Sancaktepe’ye gelen taraftarlar, futbolculara çiçek verdikten sonra alkışlar eşliğinde tesislerden ayrıldı.

Süper Lig’de zirvenin kilit maçı olarak bakılan yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın hocaları takımlarını motive etmek için farklı yollar izledi. Fatih Terim derbi öncesi sert tedbirler alırken, Kocaman ekstra önlem almadı.



Fatih Terim, Florya’da kuş uçurtmadı



Sarı-kırmızılıların patronu Fatih Terim tarihi F.Bahçe maçı öncesi Florya’da kuş uçurtmuyor. İmparator hem 10 yıllık kötü gidişi bitirmek hem de ezeli rakibiyle olan 9 puanlık farkı korumak ya da açmak için dün taktik antrenmanı sırasında bu sezon hiç yapmadığı bir sistem uyguladı. Kimseye göz açtırmayan Terim, taktik çalıştırması sırasında futbolcular, yardımcıları ve sağlık ekibinin dışında kalan herkesin sahayı terk etmesini istedi ve ana binaya gönderdi. Çalışmayı ana binanın balkonundan izlemeye gelen personelin de içeriye girmesini söyleyen İmparator, GS TV’nin muhabir ve kameramanını taktik çalışması öncesi de tesislere gönderdi.



Aykut Kocaman çalışmayı taraftara açtı



F.Bahçe’nin dün Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanda ise farklı bir tablo hakimdi... Aykut Kocaman yönetimindeki idmanı asbaşkan Ömer Temelli ile yönetici Ali Yıldırım’ın yanı sıra çok sayıda taraftar da izledi. Takıma destek vermek için Samandıra’nın yoluna tutan sarı lacivertli taraftarlar, oyunculara çiçek verdikten sonra alkışlar eşliğinde tesislerden ayrıldı. Derbi öncesi Terim’den farklı olarak, herzamanki gibi çalışmanın belirli kısmını F.Bahçeli taraftarlara açan Kocaman, eksta tedbirler almadı. Basına kapalı olarak çalışma 1 saat 15 dakika sürdü.



Dürüst: F.Bahçe’nin yemeğine gideceğiz



G.Saray 2. Başkanı Ali Dürüst, F.Bahçe derbisi ile ilgili olarak, “Beklentimiz bu maçın Türk futbolunun hak ettiği gibi yeşil sahada geçmesi” dedi. GSTV’ye konuşan Dürüst, “Nihat Özdemir yemek daveti için beni. Onların yemek davetine icabet edeceğiz. Bu ilk derbi değil, son derbimiz de olmayacak” diye konuştu.