Fatih Terim: Arda Turan'ı yakında geri getirebiliriz

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 5 büyük ligde kendilerinden yetişmiş sadece Arda Turan'ın olduğunu ve onu da yakında geri getirebileceklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen 23. Uluslararası Antrenör Gelişim Semineri'nin kapanışında konuşan Terim, 2. ve 3. Lig'de kahvehanede kurulmuş ve hala oradan yönetilen kulüplerin olduğunu kaydetti.

Nüfus olarak Türkiye'ye yakın olduğu için Almanya üzerinden örnekler veren Fatih Terim, son dünya şampiyonu Almanya'nın 36 profesyonel takımı varken Türkiye'nin hiç bir şartını yerine getirmeyen onlarca kulübün bulunduğu 127 profesyonel takımı olduğunu söyledi. Terim, bunun önüne geçilmesi gerektiğini de belirterek şöyle konuştu:

"Adı profesyonel kulüp olan bir çok kulübe faksları ve mail adresleri olmadığı için ulaşamıyoruz. Soyunma odası olmadığı için kahvede soyunan hamamda yıkanan takımlar var. Dünyadaki milli takımları inceleyince çok sayıda oyuncunun Avrupa'daki en iyi 5 ligden geldiğini görüyoruz (İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya). Rakiplerin oyuncularının bu liglerde olduğunu görüyoruz. Benim çıktılar, Abdullah'ın, Şenol'un, Mustafa'nın karşısına çıktılar. Biz bunlarla uluslararası platformda yarışmaya çalışırken bizim milli takımımızda bu liglerde oynayan sadece 1 kişi var; Arda. Bizden yetişip oynayan ikinci biri yok. Onu da yakında getiririz. Tutmayız orada, özlemiştir deyip getiririz."