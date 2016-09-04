Fatih Terim, Arda Turan sorusuna ne yanıt verdi?

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile milli futbolculardan Şener Özbayraklı, Hırvatistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hırvat gazetecinin "Arda Turan kadroda neden yok?" sorusunu yanıtlayan Terim, "Kadro tercihim bu sefer bu şekilde oldu" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, basın toplantısında ilk sözü alan Şener Özbayraklı'nın ifadeleri ve Terim'in açıklamaları şöyle:

"Hırvatistan iyi bir takım ama Türkiye her zaman ve herkes için zor bir rakip olmuştur.Dünya Kupası'na katılırsak, benim için çok büyük bir tecrübe olacak. Umarım katılırız. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ay-yıldızı takınca herkesin mücadelesi farklı oluyor. Önümüzde uzun bir yol var. Yolun sonuna en çabuk ulaşantaraf biz olmak istiyoruz. Türkiye tüm ülkeler için çok zor bir rakip olmuştur. Umarım bu gruptan çıkarız. Genç ve dinamik bir takımız. Hocamızın bize verdiği tecrübe çok farklı. Bize çok güveniyor. Şartlar bazen uymuyor. Elimizden geleni yapacağız. Kimsenin kötü niyeti olduğunu düşünmüyorum takımda."



Fatih Terim: Tek çekincem fiziksel



"Hırvatistan maçının seyircisiz olması bir nebze de olsa önemli ama oyuncu kalitesini anlatmaya gerek yok. Hırvatistan'ın gücünü anlatmaya gerek yok. Gönül isterdi ki, hafif bir takımla başlayalım. İki eksik var. Birincisi sezon başını iyi geçirmemiş oyuncular ve diğeri ise milli takımda çok süre almamış isimler var. Maçın seyircisiz olması önemli, ama Hırvatistan'ın gücünü, kalitesini bir daha, bir daha anlatmaya gerek yok. Hayatım boyunca oyuncularıma ilk söylediğim şey, korkmadan oynamaktır her yerde. Mağlubiyetten korkmayacağız. Geçen grupta 5. maçtan sonra başladık. Demek ki ümidimiz bitmediği sürece sonuna kadar gidebiliriz.



Çok güçlü takımların olduğu sert bir gruptayız. İzlanda'ya yenildiğimiz zaman hırpalanmıştık. Avrupa Şampiyonası'nda iyi oynadılar, haksızlık etmişiz diyenler oldu. Uzun süredir Dünya Kupası'na gitmiyoruz, gidersek iyi olur. Bu grubun en önemli takımı Hırvatistan. Gücünü ve kalitesini biliyoruz. Bu yüzden gerçekleri söylemeliyiz. Çok iyi mücadele edeceğimizden herkes emin olabilir. Yarın Hırvatistan maçımız var. Selçuk İnan ve Hakan Balta konusunda Levent (Nazifoğlu) ne demiş, ne dememiş, dönünce bakarız. Haberim yok. Kötü niyetle dememiştir.

Oyun için kafamızda bir plan, oyun anlayışımız var. Bazı oyuncularımıza da tekrar bunları izah ettik. Oyun felsefemizde pek fazla değişiklik olmayacak. Birbirini çok iyi tanıyan iki takım oynayacak. Önemlisi bizim ne oynadığımız ve iyi oynamak istiyoruz... Psikolojik ve mental olarak maça hazırız. Tek çekincem fiziksel. Sezon başını iyi geçirmeyen arkadaşlarımız var. Bu da bizim tarafımızdan isim isim sabit.



"Kulüplerimiz ne düzeydeyse Milli Takm da o"



Hırvat takımı dünya starlarından kurulu bir takım... Kendilerine güvenmeleri kadar doğal bir şey yok. EURO 2016'daki Hırvatistan maçında kötü oynamıştık. Final beklediğimiz Hırvatistan, turnuvada bizden bir maç fazla oynadı. Böyle bir futbol alemi içindeyiz. Hırvatistan maçın favorisi, kimse sorsanız böyle der. İtirazımız yok. Ama 11'e 11 mücadeleyi değiştirmiyor bu. Yarın kendimizi aşacak bir oyun bekliyorum. Şampiyonlar Ligi ve UEFA oynayan takımlarımız daha iyi hazırlanmalı. Buna herkes dikkat etmeli. Kulüplerimiz ne düzeydeyse, milli takımımız da form olarak aynı seviyelerde. Bizden önce, Avrupa kupalarında oynayan takımlarımızın çok iyi hazırlanması lazım. Milli takım için bu gerekli.



"G.SARAY ESKİ KULÜBÜM DEĞİL, KULÜBÜM"

Rusya'dan daha yumuşak bir takımla oynamayı düşünüyordum; ama hayırlı ve doğru bir maç oldu. Seyirci her zaman milli takımlarda özellikle ulusal takımların itici gücüdür. Seyircisiz iş, açıkcası çok hoş olmuyor. Frankfurt'taki maçtan deneyimimiz var. Değişik bir atmosfer olacağını şimdiden söyleyebilirim. Seyircisiz bir maçın tadı tuzu ne kadar olur bilmiyorum.

Galatasaray'dan eski kulübün diye bahsettiniz ama, kulübün demek lazım. Dursun beyin şahsında Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Kazanamıyorsak, beraberlik fena bir sonuç olmaz. Benim futbol felsesem her zaman, 'kazanamıyorsan kaybetme' üzerinedir. Yarın Hırvatistan'a mağlup olmamız hiçbir şeyi değiştirmez. Oyuncularımıza bu rahatlığı aşıladık. Avrupa Şampiyonası'na gitmenin önemli bir şey olduğunu bir kenara koyup, bunu kabul etmek lazım. Biraz gülelim, neşelenelim biraz. Üzümü yiyelim, bağcıyı dövmeyelim. Mağlup olursa da, bu takımın yanında olalım. Tenkit edelim, eleştirelim, bunlarda sorun yok. Dünya Kupası'nda bulunmak çok önemli. Ama az önce de söyledim, Hırvatistan turnuvada bizden 1 maç fazla oynadı sadece. Dünya Kupası'na gittiğimizde Asya ve Afrika'dan takımlar grubumuzda yer alabilir. Avrupa Şampiyonası grupları daha zor. Ümit ederim, forvet oyuncularım iyi oynayacak. tecrübeleri fazla yok ama onlardan iyi şeyler bekliyorum.