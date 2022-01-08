Fatih Terim: Arda Turan en az benim kadar Galatasaraylı; herkesten daha çok Galatasaraylı

GZT Giresunspor maçında takımın başında sahaya çıkan Fatih Terim, eksik oyuncuların yokluğuyla ilgili olarak "Sahada olan oyuncular ümit ediyorum bunu hissettirmeyecek" dedi. Genç oyuncuların projelerinin en önemli olduğunu kaydeden Terim, Arda Turan'a ise ayrı bir parantez açtı.

GZT Giresunspor maçı öncesi eksik oyunculara dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Fazla sayıda oyuncumuz yok. Galatasaray takımında oynayan oyuncular ümit ediyorum bunu hissettirmeyecek. Işık Kaan'ı geçen sezon aldım ve sezon başından beri bizimle çalışıyor. Çok da iyi çalışıyor. Maçlardaki havayı soluyor. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Bizim projemizin en önemli tarafı bu. Doğru zamanda gençlerimizi oyuna sürmek. Hata yapacaktır. Yapmalı da. Ama arkasında hocası yanında ağabeyleri olduğunda kendini daha iyi hissedecektir. Ozan Kabak neredeyse 4-5 penaltı yaptırmıştı. O zaman, ‘Haftaya oynayacak tek oyuncu o' demiştim. Onun için gençlerimize doğru zamanda yardım etmemiz lazım. Bana göre doğru zaman. Başaracaktır. Başarmasını da istiyorum. Projenin de en önemlisi bu. Ona sadık kalacağız" dedi.

Uzun süre sonra takım kadrosunda yer alan kaptan Arda Turan'a soyunma odasında ve antrenmanda ihtiyacı olduğunu söyleyen Terim, "Arda herkesten daha fazla üzgün. Ayrı kaldığı her gün Arda için ızdırap. Bazı maçlarda puan kaybettiğimiz anlarda belki olabilseydi o maçları kurtarabilirdik. Arda gerek soyunma odasında gerek antrenmanlarda bana çok lazım. En az benim kadar Galatasaraylı. Herkesten daha çok Galatasaraylı. Lokal anestezi ile belki oyunda olacak. Arda Turan soyunma odasında da antrenmanda da bize lazım" sözleriyle tecrübeli oyuncuyu övdü.