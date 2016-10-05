Fatih Terim: Ahlaksızca yorumlara, haberlere izin vermeyeceğim

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, yarın oynananacak Ukrayna maçı öncesi yaptığı basın toplantısında “Milli maç öncesi servis edilen, duyumla, yalanla ağzıma geleni söylememi istiyorsunuz. Kadroya aldığım, almadığım oyuncularla, benimle ilgili ahlaksızca yapılan haberlere izin vermeyeceğim” diye konuştu.

Terim'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Önümüzdeki 2 kritik maç var biri Konya diğeri İzlanda. Gönül ister ki maçlarımızı, takımlarımızı konuşalım. Onların analizini yapalım. Ancak biliyorumki bu basın toplantısında gündeminizde başka şeyler var.

Bir kaç şey söyledikten sonra sorularınıza geçeriz. Ancak öncelikle medyayı ve kamuoyunu yakından takip ettiğimi bilmenizi isterim. Yazılanı söyleneni. Neler olup olmadığını bilerek konuşuyorum bilmenizi isterim. Türkiye Futbol Direktörlüğü kavramı ve görev tanımına ilişkin bir kafa karışıklığı var. Bunu açayım istiyorum. Türk futbolunun geleceği için planlamalar yaparak bununla ilgili kısa, orta ve uzun vadede sonuç almaktır. Bu kurum direk TFF'ye bağlıdır. Dolaylı olarak da akademi, iş dünyası ve STK'larla devamlı dirsek teması olur.

Önümüzdeki maçlardan sonra TFF sitesi üzerinde Türkiye Futbol Direktörlüğü'nün faaliyet raporunu yayınlayacağız. Arkadaşlarıma talimat verdim. Sizlerin maçtan maça gördüğünüz ama benim ve ekibimizin akademik çalışmalarına, neler yaptığımıza neler yapabileceğimize bu maçlardan sonra takip ederseniz ulaşabilirsiniz.

Öncelikle buradaki emekçiler alınmasınlar, emeğinize saygı duyuyorum. Lütfen üzerinize alınmayın.

Çoğunuz servis edilen yazılan söylenen, duyumla yalanla beslenmeden dolayı patlamamı, kızmamı, ağzıma geleni söylememi bekliyorsunuz. Planların bir parçası olmayacağım gibi, görevimin sorumluluğu çerçevesinde davranmaya, ihtiyacımız olan sağduyuyu göstermeye gayret edeceğim.

Son günlerde çıkan Milli Takım Kadrosu'na aldığım ya da almadığım oyuncularla ilgili kabul edilemez yorumlar haksızca ve karalayıcı ifadelerden ve servislerden gerçekten derin üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ortaya atılan çirkin ithamlarla tek tek mücadele edeceğimden emin olabilirsiniz. Kadroya aldığım ya da almadığım oyuncularla ilgili ahlaksızca yapılan haberlere izin vermeyeceğimden emin olabilirsiniz. Ben kendi açımdan gerekeni söylemişken meselenin şahsi olmadığını dile getirmişken bedeleni göze almış, sağduyu ve aklıselimden uzak yorumlarla karşıma çıkanlara, beni planlarının önünde görenlere kendimi de kadroya aldığım ya da almadığım oyuncularımı da yedirmem.