-FATİH TERİM ABD'DEN DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Galatasaray'da 3. kez göreve gelen Fatih Terim, kızı Buse'nin mezuniyet töreni için gittiği ABD'den yurda döndü. Galatasaray'ın yeni başkanı Ünal Aysal'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Fatih Terim, ABD'de üniversite eğitimini tamamlayan küçük kızı Buse Terim'in mezuniyet törenine katıldıktan sonra THY'nin tarifeli uçağıyla New York'tan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının spor gündemine ilişkin sorularını yanıtsız bırakan Fatih Terim, alandan ayrıldı.