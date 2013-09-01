Fatih Terim A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

A Milli Takım'ın Andorra ve Romanya maçı aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroya sürpriz isimler dahil etti.

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Fatih Terim, 24 kişilik aday kadroya Beşiktaş ve Fenerbahçe'den 6'şar, Galatasaray'dan 4 futbolcuyu davet etti.

Fatih Terim, yeni Milli Takım'a 6 Beşiktaşlı, 6 Fenerbahçeli, 4 Galatasaraylı oyuncu çağırdı. İbrahim Toraman, Sabri Sarıoğlu, Mert Günok, Mehmet Ekici kadroda yer almadı.

İki yeni isim

Terim ayrıca Hamburg'dan Hakan Çalhanoğlu ile Kayserispor'dan Salih Dursun'u ilk kez aday kadroya çağırdı.

Ay-yıldızlılar, Andorra ile 6 Eylül'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de karşılaşacak. Romanya maçı ise 10 Eylül Salı akşamı Bükreş'teki National Arena'da oynanacak ve 21.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in belirlediği kadro şu futbolculardan oluşuyor:

Olcay Şahan, Gökhan Töre, Tolga Zengin, Ersan Adem Gülüm, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Alper Potuk, Gökhan Gönül, Volkan Demirel, Caner Erkin, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Burak Yılmaz, Umut Bulut, Selçuk İnan, Semih Kaya (Galatasaray), Salih Dursun (Kayserispor), Onur Recep Kıvrak, Aykut Demir (Trabzonspor), Arda Turan (Atletico Madrid), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Hakan Çalhanoğlu (Hamburg), Mevlüt Erdinç (Rennes).