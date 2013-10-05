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Spor

Fatih Terim A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunu belirledi

Estonya ve Hollanda karşısında 2014 Dünya Kupası'na katılmak için son kozlarını oynayacak ay yıldızlıların aday kadrosu açıklandı

05 Ekim 2013 18:15

 

A Milli Takımı'nın 2014 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı son iki maç Estonya ve Hollanda mücadelelerinin aday kadrosu belli oldu

Fatih Terim’in patronluğundaki A Milli futbol Takımı, Estonya ile 11 Ekim'de Tallinn'de A Le Coq Arena'da saat 21.30'da karşılaşacak. Hollanda maçı ise 15 Ekim Salı akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak ve 21.00'de başlayacak.

Hamstring adalesinde sakatlığı bulunan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ile geçtiğimiz hafta takımıyla çıktığı maçta uyluk arka adalesinden sakatlık geçiren St. Etienne'de forma giyen Mevlüt Erdinç aday kadroya alınmadı. A Milli Takım Doktoru Sarper Çetinkaya yaptığı açıklamada, her iki oyuncunun sakatlıklarının Estonya ve Hollanda maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığı için, sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararıyla iki oyuncunun tedavilerine kulüplerinde devam edilmesinin uygun görüldüğünü söyledi.

Teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Olcay Şahan, Gökhan Töre, Tolga Zengin, Ersan Adem Gülüm, Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Alper Potuk, Gökhan Gönül, Volkan Demirel, Caner Erkin, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Burak Yılmaz, Umut Bulut, Selçuk İnan, Semih Kaya (Galatasaray), Cenk Tosun (Gaziantepspor), Salih Dursun (Kayserispor), Onur Recep Kıvrak, Aykut Demir, Olcan Adın (Trabzonspor) , Arda Turan (Atletico Madrid), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Hakan Çalhanoğlu (Hamburg).

 

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