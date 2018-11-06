Fatih Terim: "Kenetlen, başka Galatasaray yok"

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edilen isimleri açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

\"Kenetlen, başka Galatasaray yok\" etiketi ile paylaşım yapan Terim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: \"Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa; karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı.\"