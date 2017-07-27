Fatih Terim - Milli Takım ayrılığının perde arkası

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, dün Milli Takım'daki görevlerini 'TFF ile karşılıklı anlaşarak' bıraktığını duyurdu. Ancak DHA muhabiri Faik Gürses'in haberine göre olayın aslı farklı...

Gürses'in haberine göre; Fatih Terim kovuldu. Terim, karşılıklı anlaşarak görevini bırakmış olsa bin 450 Euro tazminat alacakken, kovulduğu için 4.5 milyon Euro tazminat alacak...

"26 Temmuz sabahı Riva'da beklenmeyen bir hareketlilik vardı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 2. Başkan Servet Yardımcı, Ali Dürüst ve Cengiz Zülfikaroğlu sabah ile öğle saatleri arasında bir araya geldiler. Çok uzun süren bir toplantı değildi. Sonra dediler ki Ali Dürüst'e, "Hocaya durumu sen bildir."

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 1. Yardımcı Mehmet Özdilek, 2. Yardımcı Levent Şahin ve henüz Genç Milli Takımlar Sorumlusu olarak göreve getirilen Tolunay Kafkas odaya kapanmış, 2 Eylül'deki Ukrayna ve 5 Eylül'deki Hırvatistan maçının planlama şeması üzerinde çalışmaktadırlar. Yani ortada ne istifa var, ne görevden alma, ne de karşılıkla anlaşmayı içeren bir görüşme.

"Ali Dürüst binaya girer..."

Terim, Özdilek'e döner, "Sen önce Fransa'daki maçı izleyeceksin, sonra 5 Ağustos'ta Dortmund-Bayern Münih, ardından 6 Ağustos'ta Samsun'da oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçına gidip izlenimleri getireceksin. Anlaştık mı?" der. Sonra yine Ukrayna ile Hırvatistan maçı sohbetine geçilir. Şemaya neyin nasıl olacağı bir yandan işlenmektedir."

Saatler öğleden sonraya varmıştır. Birden binadan içeri Ali Dürüst'ün geldiği haberi yayılır. Ve hemen bu ismin üzerinde kısa yorumlar yapılır odadakiler tarafından. "Eyvaaaaah. Ali bey geldiyse mutlaka bir şey vardır" derler Terim ve yardımcıları. Çok geçmeden hoca odadan dışarı çıkar ve az sonra içeri girer.

"Avukatlar Levent'e..."

"Gelin bakalım arkadaşlar. Durum budur. Paniğe gerek yok" der Terim. Aynı zamanda da sekreteryaya haber verip avukatlarını Levent'e çağırır!! herkes şoktadır. Az önce yapılanma toplantısından, iş 20 dakika içinde vedaya dönmüştür!!

Terim, "Levent Şahin ve Mehmet Özdilek'e döner, "İkinizin kalmasını istiyorum. Bunun böyle gerçekleşmesi daha hayırlı olacak" der. Aynı cümleyi daha sonra TFF Başkanı Yıldırım Demirören de bu ismi karşısına alıp teyit eder. Diğerleri için bir şey denmez.

26 Temmuz Perşembe sabahı başlayan ve aynı günün öğleden sonrasında biten Milli Takım depreminden sonra, Terim birkaç saat Levent'te kalır. Yıldırım Demirören ise tüm bunlar yaşanırken 17.30 sularında İstanbul'u terk edip özel işleri için Paris'e uçar. Riva'nın ve TFF'nin ağır topu Cengiz Zülfikaroğlu ise, olaylar yaşanırken telefonu kapatıp sırra kadem basar.

Ve yine, "Levent ve Mehmet'in kalmasını istiyorum" diyen Terim, aslında bir türlü gerçekleştiremediği bir başka olayın da sinirini üzerinde taşımaktadır. Nedir bu? Tam 6 aya yaklaşan bir süre içinde Mehmet Özdilek'in 1. Yardımcısı olmasına TFF tamam der fakat sözleşme yapılmaz. Terim sürekli Mehmet'e bekle der ve bu arada, sözleşmesinin yapılması için de sürekli insan kaynakları ve diğer yetkili (Cengiz Zülfikaroğlu) organlarla teması sürdürür.

"Hocam bir öneriniz var mı?"

Özdilek de bu süre içinde kendisine gelen hocalık tekliflerini geri çevirir. Terim'in görevden alındığı saatlerde Mehmet Özdilek ile pazartesi veya salı günü (24-25 Temmuz) mukavele imzalanacağı söylense de henüz bu işlem gerçekleştirilmemiştir.!! Yazının kaleme alındığı saatlerde Milli takım ofisi olan Perili Köşk'e kimse gitmez. Sadece Levent Şahin kendi işlemlerinin akıbeti konusunda uğrama konumundadır.

Terim ile TFF arasında yaşanan bu gerilimli ayrılık sırasında bir ara TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in, "Hocam sizce kimi getirelim. Bize bir öneriniz var mı?" sorusu ise Levent'teki krizi daha da doruğa tırmandırdığı söylenir. Hatta Terim'in bu konuda sinirlerinin iyice gerildiği de görülür.

Şimdi gelelim sadede. Terim ayrılsaydı 1.450 bin Euro'yu tazminat olarak ödeyecekti. Ancak şimdi ise görevden alma gerçekleşmiştir. Yani Terim'in avukatları, TFF'nin karşılıklı anlaştık masalına karşı, toplama-çıkarma ve bölme yapmaktadır. Bunun karşılığında Terim lehine yazılacak para; 4.5 milyon Euro'dur. Belki hocayla TFF bu para üzerinden anlaşır!! (Faik Gürses / DHA)