Fatih Tekke'nin Milli forma özlemi

Rusya'nın Zenit takımında oynayan Fatih Tekke, milli takımı hak ettiğini düşündüğünü, birinin çıkıp neden milli takıma seçilmediğini açıklaması gerektiğini söyledi.

Fatih Tekke, Radyospor'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, milli takımı hak ettiğini düşündüğünü savunarak, ''Rusya'da her hafta gol atıyorum. Çok formdayım. Birisi çıkıp neden seçilmediğimi açıklasın'' dedi.

Söz konusu milli takım olduğu için çok fazla şey söylemek istemediğini ifade eden Fatih Tekke, ''Milli takımda karar veren bir grup var. Onların görüşüne de saygı duymak lazım. Ama ortada ciddi bir sorun var. Gökdeniz de Rubin Kazan'da müthiş bir performans sergiliyor, milli takımda yok. Türkiye'de bir oyuncu sadece iki maç oynayıp, bir anda milli takıma çağrılabiliyor ya da bir oyuncu birileri tarafından bir yerlere getirilmeye çalışılıyor. Biz neden oynatılmıyoruz? Milli takımı hak etmediğimi düşünmüyorum.'' diye konuştu.

Milli takıma alınmamasının kişisel nedenlerden olmadığının söylendiğini kaydeden Fatih Tekke, ''Peki o zaman neden nedir? Performans mı, değil. Çünkü şu anda Rusya'nın en formda oyuncularındanım. Sağlık sorunum yok. Tecrübe mi, değil. Yetenek mi, değil. Ortada hiçbir gerekçe yok. Daha önce milli takımın oyuncusu olduğumuz dönemle, şu son iki senedeki tutum arasında 180 derece fark var. Bunun sebebini birinin çıkıp söylemesi gerekir. Neticede bu herkesin takımı. Ne Trabzon'un, ne Galatasaray'ın, Türkiye'nin takımı'' diye konuştu.

''Galatasaray ya da Fenerbahçe'de olsaydım, milli takıma seçilmem çok daha kolay olurdu'' diyen Fatih Tekke, ''Zenit'te Avrupa şampiyonu olduktan sonra milli takıma seçilen oyuncuların çoğu İngiltere'nin en iyi kulüplerine seçildiler. Milli Takım'da olsam inanın ben de Avrupa'da üst düzey bir takımda oynuyor olurdum. Milli Takım'a alınmamam kariyerimi sekteye uğrattı'' ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu ve Anadolu takımlarındaki futbolculara karşı bir önyargının olduğunu savunan Fatih Tekke, ''Kazayla bir hata yaptıklarında olumsuz olarak çok fazla basında yer alıyorlar. Fakat iyi bir şey olduğu zaman bundan hiç bahsedilmiyor. Bir haksızlık, adaletsizlik var. Anadolu takımlarının hepsi bu haksızlığa uğruyor. Örneğin Ceyhun Eriş, bugün milli takıma alınıyor. 'Neden bugüne kadar alınmadı' diye kimse sormuyor. Yusuf neden 34 yaşında milli takımda? Gökdeniz, Fatih neden alınmıyor? Hüseyin vardı, neden gitti? Yıldıray gibi çok yetenekli oyuncu zamanında neden değerlendirilmedi? Türkiye'de birileri istediği gibi bu olayları yönetiyor.'' şeklinde konuştu.

"Mukavelem 2010 Ağustos'ta bitiyor"

Herkesin kendisinin Ocak ayında serbest kalacağını bildiğini, ama bunun doğru olmadığını ifade eden Fatih Tekke, ''Benim mukavelem 2010 Ağustos'ta bitiyor. Zenit, benimle tekrar anlaşmak isteyebilir, henüz konuşmadık. Ama bu performansım ligin sonuna kadar devam eder ise tercihim Avrupa'da kalmaktan yana olacak. Türkiye'ye dönersem, önceliğim her zamanki gibi Trabzonspor'dan yana olacak'' dedi.

Sezon başlarında Trabzonspor yönetimiyle transfer döneminin bitimine 1 gün kala konuştuklarını anlatan Fatih Tekke, ''10 dakika içerisinde anlaştık, Zenit izin vermedi. O dönem arka arkaya 4 gol attım. 'Seni bırakmayız' dediler. Zenit izin verseydi bile geç kalınmış bir teklifti, prosedür son günde halledilemezdi'' dedi.

"Gökhan ve Umut iyi ama baskıyı kaldıramıyorlar"

Fatih Tekke, Trabzonsporlu futbolcuların esas sorununun gol olmadığını kaydederek, ''Güven sıkıntısı var. Avni Aker'de oynamak çok zor, bu baskıyı kaldırmak kolay değil. Televizyondan izlediğinizde bile görüyorsunuz. Futbolcular rahat değil, kendilerini baskı altında hissediyorlar. Trabzonspor'un forvetleri, ikisi de iyi oyuncu, ama baskının altında biraz bocalıyorlar. Baskıyı üzerlerinden atamadılar. Arkadaşlara yardımcı olmak gerekir. Sonuç olarak, Trabzonspor'a bu futbolcular gol üretecek.'' diyerek sözlerini tamamladı.