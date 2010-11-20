-FATİH TEKKE YİNE KADRODA YOK İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - Beşiktaş'ın bu akşam Konyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçındaki 18 kişilik kadrosu belli olurken, Fatih Tekke yine kadroda yer bulamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster ile Sivasspor'la yapılan Süper Lig 10. hafta maçının ardından tartışan Fatih, o karşılaşmadan sonra sadece Porto ile yapılan UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosunda yer alıp, son oynanan 3 resmi maçta da Alman teknik adam tarafından 18 kişilik kadroya dahil edilmedi. Sivasspor maçının ardından, Porto deplasmanında 18 kişilik kadroda yer alan, ancak forma giyemeyen, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile oynanan Spor Toto Süper Lig ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında sakatlığı olmamasına rağmen kadroya giremeyen Fatih Tekke, son olarak golcü futbolcu Bobo'nun sakatlığının sürmesine rağmen Konyaspor maçının kadrosuna da dahil edilmedi. Siyah-beyazlılarda, Fatih'in yanı sıra kaleci Rüştü, Yusuf, Rıdvan, sarı kart cezalısı Guti ve sakatlıkları bulunan Ferrari, Ekrem, Nihat ve Bobo da kadroda yer almadılar.