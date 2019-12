-FATİH TEKKE: ''SAHADA BABAMIN OĞLUNU TANIMAM'' İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Beşiktaş'ın yeni transferi Fatih Tekke, mesleğini layıkıyla yerine getirmek için her zaman profesyonel düşündüğünü ifade ederek, ''Sahaya çıktığımda rakibim babamın oğlu olsa tanımam. Kazanmak için ne gerekiyorsa yaparım'' dedi. Fatih Tekke, Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesine verdiği röportajda, yenilgiyi kabullenemediğini, bunun kendisini hırçınlaştırdığını, Rusya serüveninde futboluyla ilgili büyük kazanımlar elde ettiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı: ''Daha önce Altay'da ve Gaziantepspor'da forma giyerken Trabzonspor'a karşı oynamıştım ve golümü de atmıştım. Bizim işimiz futbol ve bu mesleği layıkıyla yerine getirmek için profesyonel düşünmek zorundayız. Sahaya çıktığımda rakibim babamın oğlu olsa tanımam. Kazanmak için ne gerekiyorsa yaparım. Şu andan sonra da yapacağım her şey Beşiktaş ve Beşiktaş taraftarı için olacak. Ligde ve Avrupa'da hedeflenen başarıları kazanmak için çalışacağım. Taraftarlarımızın bana destek vereceğine ve karşılığında çok iyi şeyler alacaklarına inanıyorum.'' -''FUTBOLUN HEYECANINI ÖZLEDİM''- Rubin Kazan takımından siyah-beyazlı ekibe transfer edilen Fatih Tekke, 1'er lig şampiyonluğu, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, 2 Rusya Kupası kazanarak, kariyerinin en parlak günlerini geçirdiği Rusya'da belli bir süre sonra arzusunu yitirdiğini, futbolun heyecanını özlediğini kaydetti. Beşiktaş'a transferiyle bu heyecanı yeniden hissettiğini anlatan Fatih Tekke, ''Son zamanlarımda oynama heyecanımı tamamen kaybettim. Rusya'da çok güzel günler geçirdim ancak ben futbolun heyecanını özledim. Bugün burada daha coşkulu ve heyecanlıyım, ilerisi için daha güzel şeyler düşünüyorum. Beşiktaş taraftarı takımına aşırı derecede bağlı. Aynı zamanda her futbolcuya heyecanını kazandıracak kadar etkili. Bu da beni sabırsızlandıran bir başka faktör. Bunlar konsantrasyonumu yükseltiyor ve takıma katılacağım zamanı iple çekiyorum'' dedi. ''Türkiye'nin en ateşli, en tutkulu taraftarlarının karşısına çıkacağım günü heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum'' diyen siyah-beyazlı futbolcu, ''Üç gündür güzel bir heyecan yaşıyorum. Tekrar ülkeme döndüğüm için, Türkiye'nin en güzide kulüplerinden birisinde oynayacağım için çok sevinçliyim. Taraftarlarımızın, camiamızın benden ne istediğini çok iyi biliyorum. Beklenenleri karşılayıp taraftarlarımızı memnun etmek, futbola veda ettikten sonra Beşiktaş camiasında iz bırakan bir insan olmak istiyorum'' ifadelerini kullandı.