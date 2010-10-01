-FATİH TEKKE: ''İYİ Kİ BEŞİKTAŞ'A GELDİM'' İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - Rusya'nın Rubin Kazan takımından Beşiktaş'a transfer olan Fatih Tekke, siyah-beyazlı kulüpten teklif geldiğinde hemen kabul ettiğini belirterek, ''Türkiye'de tekrar çok şeyler yapabileceğimi düşündüğüm için geri geldim. İyi ki İstanbul'a ve Beşiktaş'a geldim''dedi. Beşiktaş Kulübü'nün aylık resmi dergisine röportaj veren Fatih Tekke, Rusya'da ailesinden uzak, 4 yıl yalnız yaşadığını ve yorulduğunu, maddi ve manevi olarak inanılmaz şeyleri bırakarak Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Rusya'da 2 ay önce sakatlandığını ve kendisinin üzerine 3 oyuncu alındığını anlatan Fatih, ''Bunun üzerine kalmak istemedim. Dört gün içinde Beşiktaş'ın teklifi oldu ve hemen kabul ettim. Türkiye'de tekrar çok şeyler yapabileceğimi düşündüğüm için geri geldim. Tekrar en yukarı çıkmak istedim'' dedi. Fatih Tekke, İstanbul'da camia olarak kendisine en yakın hissettiği yere geldiğini kaydederek, ''İyi ki de İstanbul'a, İstanbul'da da Beşiktaş'a geldim. Bu camia bana inansın. Sahada neler yapabileceğimi biliyorum. Bunun için biraz zamana ihtiyacım var'' diye konuştu. -''İMZA ATTIĞIM ANDAN İTİBAREN BEŞİKTAŞLIYIM''- Fatih Tekke, herkesin kendisini ''Trabzonsporlu Fatih'' olarak tanıdığını, siyah-beyazlı takımla sözleşme imzaladıktan sonra artık Beşiktaşlı olduğunu vurguladı. Sahada iyi işler yaptığından insanların kendisini seveceğine inandığını ifade eden Fatih Tekke, ''İnsanlar beni 'Trabzonlu ve Trabzonsporlu Fatih' olarak biliyor. Buna herkes saygı gösteriyor. Öbür türlü yalan olur. İmza attığım andan itibaren ben Beşiktaşlıyım, bu camiadanım. Ben de onlara saygısızlık yapamam'' şeklinde konuştu. Fatih, Rubin Kazan'da sakatlandıktan sonra Almanya'daki bir doktor yüzünden tedavisinin uzadığını, Beşiktaş'a geldiğinde ayağını güçlendirdikten sonra antrenmanlara başladığını, takımın ritmini yakalaması ve forma giymesinin bir süreç olduğunu söyledi. -''TRANSFER OLMANIZ İÇİN İSTENMENİZ LAZIM''- Fatih Tekke, Trabzonsporlu taraftarların kendisini izlemek için maçlara geleceğini duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: ''Ailemin tamamı Trabzonsporlu, ama Beşiktaş'ta gol attığımda eminim onlar da çok mutlu olacaktır. Şunu da söylemek istiyorum. Bir takıma transfer olmanız için istenmeniz lazım. İstendiğim zaman benim 'evet' ya da 'hayır' deme şansım var. Ama kapılar açık olmazsa, o kapıdan içeri giremezsiniz.''