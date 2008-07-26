Fatih Tekke geliyor

Tempo24 - Futbol hayatına Rusya'nun Zenit kulübünde devam eden Fatih Tekke ile her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, Rus kulübüylede pazarlıklarda son aşamaya geldi. Ancak, Fatih Tekke'nin Beşiktaş'a transfer olması için siyah-beyazlı yönetim Bobo ve Nobre ikilisinden birinin satılmasını bekliyor.

Öncelikli olarak Bobo'yu yüksek bir bonservis bedeliyle göndermek isteyen Beşiktaş yönetiminin Dinamo Kiev takımıyla tekrar pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. Bobo'yu ısrarla isteyen Ukrayna kulübünün bu kez daha yüksek bir teklifle siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı belirtilirken, Nobre için ise Brezilya'nın Internacional kulübünün devreye girdiği öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, bu iki kulüpten biriyle anlaşırsa daha önceden el sıkıştığı Fatih Tekke'ye Beşiktaş formasını giydirecek.

Geçtiğimiz sezon Zenit'te fazla forma şansı bulamayan Fatih Tekke'yi bu sezon Bundesliga'ya yükselmeyi başaran Christoph Daum'un takımı Köln ve yine Bundesliga'nın yeni takımlarından Hoffenheim'ın da transfer etmek istiyordu.