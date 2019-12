-FATİH TEKKE: ''BÜYÜK DÜŞ KIRIKLIĞI YAŞIYORUM'' İSTANBUL (A.A) - 30.11.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster ile Sivasspor maçı sonrası tartıştıktan sonra forma şansı bulamayan Fatih Tekke, siyah-beyazlı kulübe başarılı olmak için geldiğini belirterek, ''Şu an büyük düş kırıklığı yaşıyorum'' dedi. ''kartalbakisi.com'' isimli internet sitesine açıklamalarda bulunan Fatih, Beşiktaş'a transfer olunca çok mutlu olduğunu dile getirerek, ''Kariyerimde yeni bir sayfa açtım ve tek düşündüğüm şey Beşiktaş'a katkı sağlamaktı. Başarılı olmak için çok çalıştım. Sakatlık sonrası kadroya girebilmek için maksimum efor sarf ettim. Ancak ne yaptıysam Schuster'in gözüne giremedim. Alman hoca bir türlü bana şans vermedi'' diye konuştu. Fatih Tekke, basında bu durumu soyunma odasında yaşanan malum olaya bağlayanların olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''O olayın ardından hocamız hatalı olduğunu kabul ederek benden özür diledi. O olayda ben hatalı olsam hocamdan bin defa özür diler, elini öperdim. Bu konunun kapandığını sanıyordum. Bu sorun dışında Schuster ile herhangi bir tartışma ya da gerginlik asla yaşamadım. Tüm bu olanlara rağmen şu an geldiğim noktaya inanamıyorum. Sanıyorum Bernd Schuster takımın başında olduğu sürece Beşiktaş'ta oynayamayacağım. Oysaki ben burada çok büyük başarılar yaşamayı umut ediyordum. Ben UEFA Kupası'nı kaldırmış, Rusya şampiyonu bir takımdan geldim ve aynı başarıyı Beşiktaş forması ile de yaşamak istiyordum. Şu an büyük düş kırıklığı yaşıyorum.'' -''KENDİMİ TERK EDİLMİŞ VE DIŞLANMIŞ HİSSEDİYORUM''- Yaşadığı bu zor dönemde kulüpten herhangi bir destek görememesinin kendisini en çok üzen nokta olduğunu vurgulayan Fatih Tekke, ''Şu ana kadar yönetim kurulundan herhangi bir isim ile bu konular ve durumum hakkında herhangi bir görüşmem olmadı. Kendimi yalnız, terk edilmiş ve dışlanmış hissediyorum'' diye konuştu. Fatih, son günlerde medyada çıkan ''Galatasaray'a gidecek'' şeklindeki haberlerin kendisini çok üzdüğünü söyleyerek, ''Bu tamamen gerçek dışı. Ben Galatasaray'a transfer olmak istesem sezon başında giderdim. Ancak Beşiktaş'ı seçtim'' dedi. -''SON SÖZLERİ BENİ ŞOK ETTİ''- Tüm bu gelişmelerden sonra kadroya girememesine rağmen umutla çalışmaya devam ettiğini kaydeden Fatih Tekke, ''Tesislere herkesten önce geliyor ve antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ancak bu çabalarımın görmezden gelindiğini fark etmek gerçekten çok üzücü. Sanırım ben, Schuster olduğu sürece çok istememe rağmen siyah-beyazlı forma ile sahaya çıkamayacağım. Çünkü Schuster benimle hiç ilgilenmiyor. Bana şu yönlerin eksik, bu konuda çalış dense en azından o yönde kendimi geliştirmeye çalışırım. Ama aramızda hiçbir şekilde diyalog yok'' şeklinde konuştu. Fatih Tekke, tüm olanlara rağmen içinde kısa vadede takımdaki yerini alacağı yönünde bir umut olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: ''Ancak son basın toplantısında Schuster'in yaptığı açıklama beni şok etti. Artık daha karamsarım. Takımdaki geleceğimin ne olacağını da açıkçası bilmiyorum. Sizin aracılığınızla Beşiktaş taraftarına da seslenmek isterim. Onların beklentilerini karşılamak ve birlikte büyük başarılara ulaşmak isterdim. Beni en çok, elimde olmayan sebeplerle bu beklentiyi karşılayamamak üzüyor.''