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Spor

Fatih Tekke Beşiktaş'ta

Beşiktaş, transfer sezonunun bitiminin son gününde Rusya'nın Rubin Kazan takımında forma giyen Fatih Tekke'yi 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

01 Eylül 2010 03:00

T24 - Beşiktaş, transfer sezonunun bitiminin son gününde Rusya'nın Rubin Kazan takımında forma giyen Fatih Tekke'yi 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.


Siyah beyazlı kulüp, bir süredir temas halinde bulunduğu yabancı forvet adaylarından istediği sonucu alamayınca Fatih Tekke için görüşmelere başladı ve golcü futbolcudan olumlu yanıt aldı. Bu gelişmeler sonrası siyah beyazlı takım golcü oyuncunun kulübü Rubin Kazan'a da teklifini sundu. Rus takımından da olumlu yanıt gelmesi üzerine Fatih Tekke artık "Kartal" oldu.


Sözleşmenin şartlarının ve Fatih Tekke'nin alacağı ücretin önümüzdeki saatlerde Siyah-beyazlı kulüp tarafından açıklanması bekleniyor.



Fatih Tekke kimdir?

Trabzonspor'un alt yapısında yetişen Fatih Tekke, 1994-1997 yılları arasında bordo mavili kulüpte futbol oynadı. 1997'de Altay'a kiralık olarak giden forvet oyuncusu, 1 yıl sorna Karadeniz temsilcisine geri döndü. 2000 yılında kadar Trabzonspor'da oynadıktan sonra Gaziantepspor'a transfer oldu.  2003-2006 yılları arasında tekrar bordo-mavili formayı sırtıan geçiren Tekke, buradan 7,3 milyon euroya Rusya temsilcisi Zenit'e gitti. Zenit forması altında bir lig, bir de UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra bir başka Rusya temsilcisi Rubin Kazan'a imza attı.


       Yıl                  Takım         Maç       Gol
1994-1997     Trabzonspor    45          6
1997-1998          Altay              24          8
1998-2000     Trabzonspor    38          6
2000-2003   Gaziantepspor   57       28
2003-2006     Trabzonspor    114      76
2006-2010          Zenit              73       24
2010               Rubin Kazan      5          0

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