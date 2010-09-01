Fatih Tekke Beşiktaş'ta

T24 - Beşiktaş, transfer sezonunun bitiminin son gününde Rusya'nın Rubin Kazan takımında forma giyen Fatih Tekke'yi 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.



Siyah beyazlı kulüp, bir süredir temas halinde bulunduğu yabancı forvet adaylarından istediği sonucu alamayınca Fatih Tekke için görüşmelere başladı ve golcü futbolcudan olumlu yanıt aldı. Bu gelişmeler sonrası siyah beyazlı takım golcü oyuncunun kulübü Rubin Kazan'a da teklifini sundu. Rus takımından da olumlu yanıt gelmesi üzerine Fatih Tekke artık "Kartal" oldu.



Sözleşmenin şartlarının ve Fatih Tekke'nin alacağı ücretin önümüzdeki saatlerde Siyah-beyazlı kulüp tarafından açıklanması bekleniyor.

Fatih Tekke kimdir?

Trabzonspor'un alt yapısında yetişen Fatih Tekke, 1994-1997 yılları arasında bordo mavili kulüpte futbol oynadı. 1997'de Altay'a kiralık olarak giden forvet oyuncusu, 1 yıl sorna Karadeniz temsilcisine geri döndü. 2000 yılında kadar Trabzonspor'da oynadıktan sonra Gaziantepspor'a transfer oldu. 2003-2006 yılları arasında tekrar bordo-mavili formayı sırtıan geçiren Tekke, buradan 7,3 milyon euroya Rusya temsilcisi Zenit'e gitti. Zenit forması altında bir lig, bir de UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra bir başka Rusya temsilcisi Rubin Kazan'a imza attı.



Yıl Takım Maç Gol

1994-1997 Trabzonspor 45 6

1997-1998 Altay 24 8

1998-2000 Trabzonspor 38 6

2000-2003 Gaziantepspor 57 28

2003-2006 Trabzonspor 114 76

2006-2010 Zenit 73 24

2010 Rubin Kazan 5 0



