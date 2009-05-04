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Spor

Fatih Tekke atıldı! Zenit yenildi

04 Mayıs 2009 16:10


Rusya Premier Lig'de 7. hafta maçında milli futbolcumuz Fatih Tekke'nin de formasını giydiği Zenit Petersburg deplasmanda Rostov'a 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi takım 53. dakikada Akimov ile öne geçerken, Zenit 83. dakikada Pogrebnyak'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi. 86. dakikada Rostov, Gatcan ile öne geçti ve gol perdesini kapattı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fatih Tekke sonlara doğru dört dakika içinde gördüğü iki sartla kırmızı karttan oyundan atıldı. Zenit'ten Fernando Meira da sarı kart gördü.

Zenit bu sonuçla 7 maçta 12 puanda kalırken, Rostov da 12 puana yükseldi.

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